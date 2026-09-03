ירון אברהם 'בהלם': "לא עזר לטנף כל היום??" 

באופן סופי, חברת הכנסת טלי גוטליב תעבור למפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות השר בן גביר.

ממפלגת הליכוד נמסר הערב (חמישי) כי: "הליכוד וטלי גוטליב סיכמו כי חברת הכנסת גוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה- 26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה- 26. מאחלים לטלי בהצלחה".

העיתונאים ירון אברהם ויניר קוזין התייחסו לכך. קוזין כתב: "איחלנו לחיילת בהצלחה. מקרה קלאסי של זה נהנה וזה אינו חסר".

נדגיש כי לא מעט גורמים בימין טענו כי מדובר במהלך מתוכנן של נתניהו, לפיו הוא יוכל להציג את הליכוד כמפלגה יותר "ממלכתית", וגוטליב תוכל להביא מצביעים נוספים עבור מפלגת 'עוצמה יהודית'.

"אגב, אם אני מאי גולן אני סופר מאוכזב הערב", הוסיף קוזין. ירון אברהם כתב בסרקזם: "חושב???? לא עזר לטנף כל היום? לא נעים לגלות".

יניר קוזין הוסיף: "בוא, הגברת גדלה עם ואצל בן גביר, לא פעם נתנה לו גב ותמיכה למפלגתו ואז באה טלי גוטליב ומקבלת שיריון אצלו?!?"

אברהם סיים: "חכה, הוא עוד יכניס גם אותה להערכתי".