עופר וינטר נשבע מול המצלמות: "לא אשב איתו"

ימים ספורים לאחר שהשיק רשמית את מפלגתו החדשה "עמך ישראל" וחשף את רשימתו לכנסת, תא"ל (מיל') עופר וינטר מבהיר את הקווים האדומים שלו בדרך להרכבת הממשלה הבאה.

בראיון שהעניק לחדשות 12, התייחס יו"ר 'עמך ישראל' לתרחישים הפוליטיים וללמדיי העבר מממשלת השינוי. כשנשאל על אפשרות של שותפויות פוליטיות מורכבות, השיב בנחישות: "אני לא אשב ולא אעשה את המעשה שלא אהבתי שעשו לי. הסיפור הזה, שמפלגה קטנה בסוף לוקחת את ראשות הממשלה, והדבר השני – שלוקחים את הבחירה שלך והולכים עם מפלגות ערביות אנטי-ציוניות – אני לא עושה את זה".

וינטר, שהציג ברשימתו גוונים שונים מכלל החברה הישראלית, הדגיש את המחויבות הערכית שלו לציבור בוחריו ולמחנה הימין: "אם אשכח ירושלים תשכח ימיני – כל יהודי אומר את זה, ואני אומר לעצמי: יש דברים שאני לא אלכלך את השם שלי בהם. לא אני, ולא האנשים שנמצאים איתי".