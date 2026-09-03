שופטת בג"ץ מסרבת לפסול את עצמה בפרשת הפצ"רית

הפצ"רית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק־ארז דחתה היום (חמישי) את בקשתם של ח״כ אביחי בוארון וארגון לביא לפסול את עצמה מהדיון הנוסף בפרשת הפצ״רית.

בהודעה מטעם בוארון נמסר, כי על אף שברק־ארז עמדה בראש ההרכב שאישר את מתווה בדיקת ההדלפה על בסיס מצגים שהתבררו בהמשך ככוזבים, ועל אף שכבר נתנה החלטות הנוגעות ישירות לאופן העברת חומרי החקירה, היא קבעה כי אין כל עילה לפסילתה, ולו מרוחקת. ברק־ארז אף דחתה את הבקשה ומתחה ביקורת על המבקשים וטענה כי בקשתם מעוררת חשש לניסיון לעצב את הרכב בית המשפט.

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אביחי בוארון וארגון לביא מסרו: "על אף שזה פוגע קשות במראית פני הצדק ועל אף שהשופטת ברק־ארז הייתה מעורבת באופן ישיר בגלגוליה הקודמים של הפרשה, היא בחרה שלא לפסול את עצמה.

ברק־ארז עמדה בראש ההרכב שהסתמך על מצגים כוזבים ואישר את השארת הבדיקה בידי המערכות שבתוכן התרחשה ההדלפה. לאחר מכן היא אף נתנה החלטות הנוגעות לאופן הטיפול בחומרי החקירה. כעת היא מבקשת להכריע בעצמה בהשלכותיהן של אותן החלטות.

כך לא משיבים את אמון הציבור במערכת המשפט. דווקא בפרשה שחושפת כשל עמוק והטעיה של בית המשפט, היה מצופה מהשופטת להקפיד שבעתיים על מראית פני הצדק ולהעביר את הדיון לשופט שלא היה מעורב בפרשה. צדק אינו יכול רק להיעשות בחדרי הדיונים. הוא חייב גם להיראות לעיני הציבור".