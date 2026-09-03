מירב בן ארי נפרדת: "בלב כבד אך שלם"

הטלטלה בסיעת יש עתיד והודעות הפרישה של בכירֶיהָ ממשיכות לעורר סערה במערכת הפוליטית, וכעת חברת הכנסת מירב בן ארי יוצאת להגנת המפלגה והעומד בראשה במתקפה חריפה נגד כלי התקשורת והקואליציה.

בפוסט שפרסמה, התייחסה בן ארי להחלטתם של חברי הכנסת הוותיקים מאיר כהן, מיקי לוי וקארין אלהרר שלא להתמודד שוב, וכינתה אותה צעד מנהיגותי ראוי לשבח. "דור המייסדים של יש עתיד קיבל החלטה אמיצה. חברי כנסת מצטיינים שהיו בתפקידים רבים החליטו שהגיע הזמן לרענן את השורות. הם עשו זאת בלב כבד אך שלם, בשבילנו, כי הבינו את גודל השעה", כתבה.

בן ארי תקפה בחריפות את חברי הקואליציה והשוותה אותם לנבחרי הציבור של מפלגתה. "יש בכנסת הזו חברי כנסת שיושבים שנים, סוגרים דילים ומשתעבדים למנהיג, רק לא לצאת לחיים האמיתיים. השררה הפכה אותם לחדלי אישים – איפה הם ואיפה הח"כים שלנו?".

בהמשך בדבריה הביעה תסכול מהדרך שבה ממוסגר גל העזיבות בדיווחים העיתונאיים. "למרות זאת התקשורת מדברת על נטישה, עזיבה, ממש טרגדיה – כנראה כדי לגמד את לפיד ואת יש עתיד, כפי שנעשה במשך שנים. כל חבר כנסת שהוציא הודעה הבהיר שהוא לא עוזב את המפלגה אלא מפנה מקום לאחרים וממשיך להילחם למען החלפת הממשלה".

בן ארי שיבחה את הגיבוש והיושרה הפנימית בסיעה, כשהיא משווה את הניסיון שצברה בעבר בסיעת 'כולנו': "איפה יש מפלגה כזו שכל מה שנאמר בישיבות הסיעה נשאר בחדר? שאף חבר כנסת לא מתדרך נגד חברו? כמי שהייתה במפלגה אחרת, אני יכולה להגיד לכם שאין אנשים כאלה ואין מנהיג כמו יאיר לפיד – שבזרת של הרגל שלו יש יותר אומץ ומנהיגות מכל שר בממשלה".