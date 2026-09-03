עכשיו זה סופי: טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית

טלי גוטליב ( צילום: יונתן זינדל )

עכשיו זה רשמי: הליכוד הודיע הערב (חמישי) כי סיכמו עם טלי גוטליב כי היא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה- 26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת. עם זאת, נאמר כי "במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה-26". הודעת המפלגה סיכמה כי "מאחלים לטלי בהצלחה".

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כזכור, מאז הפריימריז בליכוד - שהסתיימו כשגוטליב הוצבה במקום ה-20 ברשימה - נרשמה מתיחות נרחבת בין גוטליב לראש הממשלה בנימין נתניהו. בהמשך דווח כי בן גביר היה מעוניין לצרף את חברת הכנסת למפלגתו, אך הציב תנאי שלפיו המהלך יוכל להתקדם רק לאחר שגוטליב תעזוב באופן רשמי את הליכוד או תופרש ממנו.

אמש דווח כי בן גביר פנה לליכוד ולראש הממשלה והציב בפניהם דרישה ברורה בנוגע לעתידה הפוליטי של גוטליב, כשאמר כי אם בליכוד מעוניינים "לשחרר" את גוטליב, עליהם לעשות זאת בהקדם. בן גביר אף הבהיר כי הוא נדרש לקבל החלטה לקראת גיבוש רשימת עוצמה יהודית ואמר: "אחרת, אצטרך להודיע למועמדים על מיקומם ברשימה".