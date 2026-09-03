לראשונה: נתניהו חושף את הלו"ז שלו ב-7 באוקטובר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, חשף הערב (חמישי) לראשונה, את הלו"ז שלו ביום טבח ה-7 באוקטובר.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, סדר הלו"ז הוא: 06:29 – המזכיר הצבאי מעדכן את ראש הממשלה לראשונה שיש התקפה מרצועת עזה.

06:44 – שיחת עדכון שניה עם המזכיר הצבאי. ראש הממשלה שואל מדוע לא עלה שום דבר במודיעין שהועבר לו, מבקש לבדוק אם נדרש גיוס מילואים נרחב ואם ניתן לבצע חיסול של צמרת החמאס.

07:30 – ראש הממשלה יוצא לקריה לאחר הכנת שיירת רה"מ.

במהלך הנסיעה - ראש הממשלה משוחח עם שר הביטחון, שמעדכן אותו כי אין תמונת מצב ברורה. ראש הממשלה מנחה לכנס הערכת מצב בבור בראשותו.

בסביבות 08:00 ראש הממשלה מגיע לקריה (לפי רישומי השב״כ 08:22).

08:40 שר הביטחון מכנס את הרמטכ"ל וראש השב"כ על מנת לגבש תמונת מצב לקראת הדיון עם ראש הממשלה.

08:30-09:30 ראש הממשלה מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית.

09:47 – מזכ״צ ראש הממשלה מקבל לראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השב"כ בשעה 05:15 לפנות בוקר.

09:55 – ראש הממשלה מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, רמטכ"ל, רמס״ד, ראש שב"כ, ראש המל"ל וראש אמ"ץ. ראש הממשלה מנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים, דוחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי ומנחה על גיוס מלא, ומורה על הורדת פקודת מלחמה והיערכות לחזית הצפונית.

בסיום הישיבה ראש הממשלה מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת עם שר הביטחון והרמטכ"ל.