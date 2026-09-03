השופט סולברג לקראת הבחירות: "צריך להיזהר מהם"

לקראת סיום פגרת בתי המשפט ביום ראשון ופתיחת שנת המשפט, המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, התייחס הערב (חמישי) באירוע פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין בירושלים למערכת הבחירות.

בדבריו הוא אמר: "תקופת הבחירות סוערת. מועמד למועמד – זאב. הרוחות מתלהטות. ישנם גורמים שונים, מבפנים ומבחוץ, שמבקשים לאתגר אותנו, לסכסך ולפלג. עלינו להישמר מפניהם. אם יצליחו, נפסיד כולנו".

‏סולברג הוסיף כי ״טוהר הבחירות הוא העיקרון הנעלה, המצפן של הדמוקרטיה״, והדגיש כי השמירה עליו היא משימה לאומית המוטלת על ועדת הבחירות, רשויות המדינה וכל אזרח ואזרחית.