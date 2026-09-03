בדרך לפוליטיקה? הרב דוד סתיו שם קץ לשמועות

בימים האחרונים פורסמו שוב ושוב דיווחים על כך שהרב דוד סתיו בדרך לפוליטיקה.

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, פרסם בחשבון הטוויטר שלו סקר עם הכיתוב הבא: "סקר שבודק הצבעה למפלגה בראשות איילת שקד עם אביר, שבות רענן, משה סולומון, נדב העצני והרב דוד סתיו, שמתאחדת עם מפלגתו של חילי טרופר".

בעקבות כך, הרב סתיו ביקש לשים קץ לדיווחים וכתב: "בימים האחרונים שמי עלה בדיווחים העוסקים בהתארגנויות פוליטיות שונות. למען הסר ספק: אין בכוונתי להתמודד בכל צורה שהיא בבחירות לכנסת.

אני מתפלל להצלחת כל מי שמבקשים להוביל את מדינת ישראל לשגשוג ולצמיחה, אך בכוונתי להמשיך ולפעול מתוך עולמה של תורה ברבנות שוהם ובארגון רבני צהר".