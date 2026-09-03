סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

בדרך לפוליטיקה? הרב דוד סתיו שם קץ לשמועות

הרב דוד סתיו, ששמו נקשר לאחרונה בקשר למפלגות הצפויות להתמודד בבחירות הקרובות, מתייחס לשמועות בעניינו ומגיב על כך

19:25
תגובות
לא רק אבא, גם שותף לספר. הרב דוד סתיו (יוסי זליגר/פלאש90)

בימים האחרונים פורסמו שוב ושוב דיווחים על כך שהרב דוד סתיו בדרך לפוליטיקה.

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, פרסם בחשבון הטוויטר שלו סקר עם הכיתוב הבא: "סקר שבודק הצבעה למפלגה בראשות איילת שקד עם אביר, שבות רענן, משה סולומון, נדב העצני והרב דוד סתיו, שמתאחדת עם מפלגתו של חילי טרופר".

בעקבות כך, הרב סתיו ביקש לשים קץ לדיווחים וכתב: "בימים האחרונים שמי עלה בדיווחים העוסקים בהתארגנויות פוליטיות שונות. למען הסר ספק: אין בכוונתי להתמודד בכל צורה שהיא בבחירות לכנסת.

אני מתפלל להצלחת כל מי שמבקשים להוביל את מדינת ישראל לשגשוג ולצמיחה, אך בכוונתי להמשיך ולפעול מתוך עולמה של תורה ברבנות שוהם ובארגון רבני צהר".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו