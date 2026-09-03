פייגלין באמירה חריגה: "לא מעניינת אותי הכנסת, אין לי חשק לזה"

משה פייגלין, שהודיע השבוע על הצטרפותו למפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ', אמר כעת (חמישי) בראיון בחדשות 13: "לא מעניינת אותי הכנסת, הייתי שם כבר. אין לי חשק לזה ממש. אני שם כדי למנוע את הטבח הבא ולהציב קווים אדומים.

אם לא ינתן לי מה שאני אדרוש, אני אשב באופוזיציה. אני צריך להיות שר הבטחון הבא. אני מקווה שהקונסטלציה הפוליטית לא תשאיר לו ברירה, אחרת אשב באופוזיציה".

מוקדם יותר היום נשאל פייגלין ברדיו 103fm על משקעי העבר מול סמוטריץ' ואמר: "אני חושב שמה שאתם לא מבינים זה שאפשר גם לסלוח. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. זה שאני באמת סולח זה לא מן השפה ולחוץ". פייגלין הוסיף כי הוא מבין את הנסיבות שבהן נאמרו הדברים: "כנראה שלא התנסיתם בלחץ של קמפיינים פוליטיים שמתוכו הוא אמר את הדברים. אני כן התנסיתי ואני יכול להבין איך אדם מגיע לזה. אני שכחתי את זה, אתם עכשיו מזכירים לי".

בהמשך השיחה עמד יו"ר זהות על אופיו של השיתוף הפעולה הפוליטי והדגיש כי אין מדובר באיחוד רעיוני מלא אלא בצעד טקטי בלבד. "אנחנו רצים בבלוק טכני", הבהיר פייגלין. "אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, אך נריץ קמפיין נפרד ונפעל בנפרד אחר כך. אחרי הבחירות כל אחד הולך לדרכו, חד משמעית".