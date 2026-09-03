רצח רביעי תוך יומיים: גבר בן 30 נורה למוות בנצרת

זירת הרצח הכפול בנצרת ( תיעוד מד"א מבצעי )

גל האלימות נמשך: אחרי יממה שבה נורו למוות 3 בני אדם, הערב (חמישי) דווח על אירוע ירי נוסף בנצרת, במהלכו גבר בן 30 נפצע באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כשהוא סובל מפציעה חודרת.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הגבר שההיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו אנוש". בהמשך, בית החולים עדכן כי נקבע מותו. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה, כששוטרים הוזנקו למקום האירוע והחלו בסריקות לאיתור חשודים בירי.

כאמור, האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של אירועי ירי קשים שנרשמו בימים האחרונים בנצרת - כשרק אתמול דווח על שני אירועי ירי בעיר שהתרחשו תוך שעות ספורות. תחילה דווח על שני גברים כבני 30 שנורו למוות ברכבם, אחרי שמחסלים פתחו באש לעבר הרכב. פרמדיק מד"א אחמד בדראן וחובש בכיר ביחידת האופנועים עלא אלדין בשיר תיארו אז: "ראינו 2 גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם".

שעות ספורות לאחר מכן, התרחש אירוע ירי נוסף בעיר שבו נורה למוות גבר כבן 27. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

שלושת אירועי הירי בנצרת מצטרפים לשרשרת ארוכה של רציחות במגזר הערבי. מאז תחילת השנה נרצחו 171 בני אדם במגזר באירועים פליליים, עלייה משמעותית לעומת השנים הקודמות.