דיווח: ראש המוסד לשעבר בוחן הצטרפות לליכוד

מערכת הבחירות נכנסת לישורת המכרעת לקראת סגירת הרשימות, וכעת נחשף מהלך פוליטי מסקרן במיוחד: ביני אשכנזי דיווח באתר 'היום' כי ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, פנה באמצעות מתווכים לבכירים בליכוד במטרה לבדוק אפשרות לשריונו ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות.

על פי הדיווח, המגעים והפנייה הראשונית לא נעשו באופן ישיר מצידו של כהן, אלא דרך גורמים ומתווכים מטעמו שגיששו מול בכירים בסיעה.

כהן, ששימש כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בין השנים 2016–2021 ולפני כן כיהן כראש המטה לביטחון לאומי והיועץ לביטחון לאומי, נחשב מזה זמן רב לדמות מוערכת במחנה הלאומי. שמו הוזכר לא פעם בפרסומים שונים כמי שעשוי להשתלב בצמרת הליכוד, אך עד כה המהלך לא הבשיל לכדי צעד מעשי.

פניות חוזרות ונשנות לקבלת תגובתו של יוסי כהן לא נענו עד לפרסום הידיעה.

ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה: "לא מכירים דבר כזה. לא הייתה פנייה של יוסי כהן לליכוד או של הליכוד ליוסי כהן".