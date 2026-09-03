הרמטכ"ל מזהיר: "עלינו להרחיב את מאגר המשרתים"

הרמטכ"ל אייל זמיר ( דובר צה"ל )

כנס ההוקרה לכוחות צה"ל וכוחות הביטחון מטעם הסתדרות עובדי המדינה התקיים היום (חמישי) בראשות יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אופיר אלקלעי ובהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש אגף כוח האדם דדו בר כליפא, ונציגים נוספים. במהלך הכנס קיבל הרמטכ"ל, את פרס ההוקרה לכוחות צה"ל מטעם הסתדרות עובדי המדינה.

במעמד קבלת הפרס הודה הרמטכ"ל לשותפים הרבים על פועלם ותרומתם, ובהמשך ביקר בתערוכה שהוצגה במקום ועסקה בהוקרה לרמטכ"לי צה"ל לאורך השנים. "אבקש לומר בראשית הדברים - אני מקבל את המגן הזה בענווה רבה, אך למעשה המגן הזה אינו עבורי, ואני ממש לא העניין כאן היום" אמר. "אני עומד כאן אך ורק כמפקדם של מאות אלפי הלוחמים ומפקדים - בסדיר ובמילואים - שנושאים על גבם את ביטחון המדינה יום יום, שעה-שעה".

לדבריו, "המגן הזה שייך לאנשי המילואים שעזבו בית, משפחה וקריירה, והתייצבו מתוך שליחות טהורה; הוא שייך למשפחות שמעניקות להם את הגב האיתן, ולחללים ולפצועים ששילמו את המחיר הכבד מכל. אני רק השליח של צבא שלם שפועל במסירות, בנחישות ובצניעות, ואת ההוקרה הזו אני מקבל בשמם ובזכותם". "כבר למעלה מאלף ימים שמדינת ישראל מצויה במערכה ממושכת, חסרת תקדים ורב-זירתית על קיומנו ומולדתנו. לאורך המלחמה, פגענו קשות ביכולות של כל אויבינו - כל אחד לחוד וכולם יחד" המשיך. "במערכה גורלית זו שהחלה במחדל השבעה באוקטובר, הסרנו איומים קיומיים ממשיים שבנו נגדנו במשך שנים. הוכחנו כי הזרוע הארוכה של צה"ל היא עוצמתית, נחושה ומגיעה לכל מקום כדי לפגוע במבקשי רעתנו. שינינו מהיסוד את התפיסה הביטחונית שלנו - אין התעלמות ואין הכלה - יש הסרת איומים מבעוד מועד. אנחנו בתהליך למידה מתמיד, מפיקים לקחים ומטמיעים אותם".

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זמיר התייחס גם למשבר הנוכחי בצה"ל, כשהזהיר כי "עלינו להגדיל את צה"ל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסד"כ ויכולות מתקדמות על מנת לעמוד במשימותיו המתרחבות, לצד זאת, חובתנו העליונה לטפל במשרתי צה"ל - חובה, קבע, מילואים ועובדי צה"ל - שהם בסיס עוצמתנו וסוד כוחנו".

"שמחה לארצך וששון לעירך - כך נכתב בתפילת ראש השנה. מכובדיי, המילים העתיקות הללו מהוות עבורנו מצפן ערכי ומשימתי" סיכם. "השמחה בארצנו והששון בעירנו אינם מובנים מאליהם - הם נקנים יום-יום בגבורה, בנחישות ובמסירות אין קץ".