גאווה ישראלית: כוכב "נינג׳ה ישראל" על הפודיום באליפות העולם

שניאור שמח ( צילום: יח"צ )

הישג ישראלי מרשים באליפות העולם במסלולי מכשולים: ספורטאי הנינג'ה שניאור שמח סיים היום (חמישי) במקום השלישי בעולם במקצה ה-400 מטר וזכה במדליית הארד.

האליפות מתקיימת בבייג'ינג שבסין, ושמח מתחרה בה בקטגוריית ה-Elite - הקטגוריה הבכירה והמאתגרת ביותר. לאחר שעבר בהצלחה את שלבי המוקדמות וחצי הגמר, הוא עלה לגמר וסיים אותו על הפודיום. צפו בזכייה של שניאור במדליית הארד

יצא מאזור הנוחות - והגיע לפודיום

ההישג של שמח יוצא דופן במיוחד משום שמקצה ה-400 מטר אינו המקצה המרכזי שלו. הספורטאי הישראלי מתמחה דווקא ב-100 מטר, מסלול קצר ומהיר שדורש כוח מתפרץ, דיוק וקצב גבוה במיוחד.

למרות זאת, באליפות הנוכחית הוא החליט לצאת מאזור הנוחות ולהתחרות גם במקצה הארוך יותר, שמצריך שילוב בין מהירות, סיבולת ויכולת לשמור על ריכוז לאורך המסלול. ההחלטה השתלמה, ובסיום התחרות הוא זכה במדליית ארד והוכתר לשלישי בעולם.

מהמסך הישראלי לצמרת העולמית

שמח, בן 20 מאור יהודה, פרץ לתודעה בעקבות השתתפותו ב"נינג'ה ישראל". הוא הגיע למקום השני בתחרות והפך למתמודד הצעיר בעולם שהצליח להשלים את הר המידוריאמה.

מאז הוא המשיך להתחרות בארץ ובעולם ולצבור הישגים בענפי הנינג'ה ומרוצי המכשולים. בין היתר, זכה במדליית כסף באליפות אירופה במקצה ה-100 מטר, באליפות אירופה בזוגות ובמדליית ארד במקצה ה-100 מטר באליפות העולם שנערכה בבייג'ינג ב-2025.

שניאור שמח ( צילום: יח"צ )

המטרה הבאה: המקום הראשון בעולם

למרות ההישג הגדול, התחרות של שמח עדיין לא הסתיימה. בעוד יומיים הוא צפוי להתייצב למקצה ה-100 מטר - המקצה החזק והמרכזי שלו.

אחרי שהפתיע וזכה במדליה דווקא ב-400 מטר, שמח יגיע למקצה הבא עם מטרה ברורה: להיאבק על המקום הראשון, לזכות במדליית הזהב ולהביא לישראל את תואר אלוף העולם.