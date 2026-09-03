המגמה נמשכת: מדינה נוספת תעביר את השגרירות שלה לירושלים

המגמה נמשכת: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה היום (חמישי) כי תעביר את שגרירותה לירושלים, כשבכך תהיה המדינה ה-11 שמפעילה שגרירות בבירת ישראל.

ההחלטה מגיעה בהמשך לפגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (רד״ק), פליקס צ׳יסקדי, שהתקיימה בירושלים ב-1 בספטמבר. בנוסף, שר החוץ גדעון סער ושרת החוץ של רד״ק, תרז קייקוואמבה וגנר, קיימו השבוע פגישת עבודה לצורך הוצאה לפועל של העברת שגרירות רד״ק לירושלים ופתיחת שגרירות ישראל בקינשאסה.

כאמור, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו צפויה להיות המדינה ה-11 שמעבירה את השגרירות שלה לירושלים. היא תצטרף לנאורו שתפתח את השגירות שלה בירושלים בשבוע הבא, ולקולומביה שצפויה לעשות זאת באוקטובר הקרוב.

רד״ק, המדינה הגדולה ביותר באפריקה שמדרום לסהרה והשנייה בגודלה ביבשת, חברה כיום במועצת הביטחון ובמועצת זכויות האדם של האו״ם. היא עשירה במינרלים קריטיים לתעשיות השבבים, הבינה המלאכותית והרכב החשמלי, וקיים פוטנציאל משמעותי להרחבת השת״פ הכלכלי והביטחוני עם ישראל.

לישראל ולרד״ק יחסים קרובים וארוכי שנים, המתבטאים גם בתמיכה בישראל בפורומים בינ״ל. רד״ק עמדה לצד ישראל גם בהליכים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.