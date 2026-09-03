טראמפ מבהיר: "יש לנו מספיק תחמושת להמשיך במלחמה באיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב הערב (חמישי) לדיווחים על כך שהוא שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן, זאת לאור החשש ממחסור בנשק ותחמושת. בדבריו הכחיש את הטענות ואמר כי לצבא האמריקני יש מספיק תחמושת להמשך התקיפות והמלחמה במידת הצורך.

"עבור כל החלאות הבוגדניות שמסרבות לדווח על המבצע הצבאי שלנו באיראן באופן מדוייק: יש לנו כמויות כמעט בלתי מוגבלות של תחמושת ברמה בינונית עד גבוהה, הרבה יותר ממה שנוכל אי פעם להשתמש במלחמה הזו, או בכל מלחמה אחרת (וזה מאד לא סביר!)" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "בנוסף, אנחנו מייצרים תחמושת ברמה שלא נראתה מעולם".

"אנחנו אוגרים ונערכים לכל תרחיש אפשרי" הוסיף. "אנחנו לוקחים את הנשק לעצמנו, לארה"ב, במקום למכון אותן לאחרים - אך המכירות לבנות הברית שלנו יתחילו שוב בקרוב".

בסיכום טראמפ טען כי "ממשל ביידן נתן לאוקראינה הרבה יותר תחמושת - מבלי לקבל תמורה - ממה שאנחנו השתמשנו בו במלחמה באיראן. מאות מיליארדי דולרים ניתנו לאוקראינה ולנאט"ו בחינם, כשאירופה הייתה מוכנה לשלם על זה כסף אם רק היו מבקשים זאת מהם. אנחנו נבקש מהם את הכסף הזה, אם כי באיחור מסויים!"