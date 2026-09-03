מכה קשה לגנץ: הקצין הבכיר לשעבר נוטש אותו

אחרי תקופה ארוכה של דיווחים, שמועות והדלפות, תא"ל במיל' דדי שמחי - לא יתמודד עם בני גנץ באופן סופי. כך על פי הדיווח הערב (חמישי) של עמית סגל.

עוד דווח, כי יולי אדלשטיין מעריך שהוא וגלעד ארדן יתאחדו עם כחול לבן.

נזכיר כי לפני כחודש דווח כי שמחי, שחבר לבני גנץ כמספר 2 לקראת הבחירות הקרובות, שוקל לעזוב את השותפות איתו לטובת מקום משוריין בליכוד אם הוא יוצע לו.

בכל הסקרים האחרונים, מפלגתו של גנץ לא עברה את אחוז החסימה. שמחי אף הבהיר לגנץ שבכוונתו להצטרף לזירה הפוליטית - גם אם זה אומר שיצטרך לעשות זאת שלא דרך "כחול לבן".

לפני כחודש, שמחי אמר בכאן 11 על איחוד עם גנץ, כי "כשהכל ייסגר אנחנו נצא קבל עם ועדה, בהודעה מסודרת. אנחנו נצרף עוד אנשים, חלקם גם בשלבים מתקדמים. יועז הנדל גם איתנו, אבל זה עוד לא סגור. אני חושב שאנחנו באמת בונים פה את הגוש של ישראל ואנחנו נשנה את כל הפרדיגמה הטיפשית הזאת של גוש א' וגוש ב'".