סקר מנדטים דרמטי: אחרי חודשים ארוכים - המגמה מתהפכת

סקר מנדטים חדש שפורסם באתר 'ישראל היום' ממשיך להצביע על קרב צמוד במיוחד לקראת הבחירות.
על פי הנתונים, מפלגת 'ישר!' במקום הראשון עם 24 מנדטים, כשהיא עוקפת את מפלגת הליכוד שמגיעה ל-21 מנדטים בלבד. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' (בנט ולפיד) שמשיגה 13 מנדטים.
עוד עולה מהסקר כי מפלגות הדמוקרטים וישראל ביתנו זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. בגזרה החרדית, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ואילו ש"ס עומדת על 7 מנדטים. עוצמה יהודית והרשימה המשותפת משיגות אף הן 7 מנדטים כל אחת.
את חלקה התחתון של המפה סוגרות מפלגת הציונות הדתית המקבלת 6 מנדטים, רע"מ המשיגה 5 מנדטים, ומפלגת 'עמך ישראל' שעוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.
בחלוקה לגושים, תמונת המצב מעניקה יתרון לאופוזיציה שעומדת על 55 מנדטים, לעומת גוש הקואליציה שמגיע ל-53 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים נוספים, כך שלמרות היתרון לאופוזיציה, אף אחד מהצדדים אינו מגיע בשלב זה לרף 61 המנדטים הנדרש להרכבת ממשלה.
מדובר בשינוי מגמה לאחר חודשים ארוכים בהם המומנטום היה לטובת מפלגות האופוזיציה, אך בשבוע האחרון נראה כי המגמה מתהפכת והפערים מתחילים להיסגר.
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