סקר מנדטים דרמטי: אחרי חודשים ארוכים - המגמה מתהפכת

סקר מנדטים חדש שפורסם באתר 'ישראל היום' ממשיך להצביע על קרב צמוד במיוחד לקראת הבחירות.

על פי הנתונים, מפלגת 'ישר!' במקום הראשון עם 24 מנדטים, כשהיא עוקפת את מפלגת הליכוד שמגיעה ל-21 מנדטים בלבד. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' (בנט ולפיד) שמשיגה 13 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי מפלגות הדמוקרטים וישראל ביתנו זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. בגזרה החרדית, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ואילו ש"ס עומדת על 7 מנדטים. עוצמה יהודית והרשימה המשותפת משיגות אף הן 7 מנדטים כל אחת.

את חלקה התחתון של המפה סוגרות מפלגת הציונות הדתית המקבלת 6 מנדטים, רע"מ המשיגה 5 מנדטים, ומפלגת 'עמך ישראל' שעוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.