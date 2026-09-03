עמית סגל מגיב לטלטלה הפוליטית: "צפו להפתעות"

גל הנטישות והטלטלות הפנימיות בסיעת יש עתיד ממשיך לספק דרמות פוליטיות, וכעת הפרשן הפוליטי עמית סגל מסמן את הדמות המרכזית שנותרה במרכז התעלומה בתוך המפלגה.

"התעלומה שנשארה עבורי ביש עתיד היא רם בן ברק", כתב סגל והזכיר את היחסי הכוחות המתוחים בצמרת הסיעה. "האיש היה כפסע מלנצח את לפיד במפלגתו שלו, אחר כך פורסם שבמגעים עם איזנקוט".

סגל חתם את דבריו ברמז עבה לקראת ההתפתחויות והחיבורים האפשריים בישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות: "צפו להפתעות".

הרקע: הטלטלה ביש עתיד והקרב על הנהגת המפלגה

דבריו של סגל מגיעים על רקע טלטלה פנימית וחסרת תקדים בסיעת יש עתיד, אשר חווה גל עזיבות של בכירים, חברי כנסת ודמויות מפתח מהדור המייסד. בשבועות האחרונים הודיעו על סיום דרכם או מעבר למסגרות אחרות שורה של דמויות בולטות, ובהן קארין אלהרר, מאיר כהן, מיקי לוי, יואב סגלוביץ', אלעזר שטרן, טטיאנה מזרסקי, דבי ביטון, בועז טופורובסקי, רון כץ ועידן רול.