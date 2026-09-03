יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מאור שוויצר

מאור שוויצר ( רפי דלויה )

מאור שוויצר הפך בשנים האחרונות מאחד מכוכבי הנוער הבולטים בישראל לשחקן שמככב בדרמות, בסרטי קולנוע ובכמה מההפקות המדוברות בארץ. היום (חמישי), כשהוא חוגג 37, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא ירושלמי מבטן ומלידה שוויצר נולד וגדל בירושלים, עיר שלדבריו השפיעה עליו מאוד. את שנות האינתיפאדה השנייה חווה כנער בעיר, ובהמשך חזר אל התקופה הזאת כשגילם את סער בסדרה "שמיים אדומים". 2. בית הספר היה עבורו מאבק של ממש כילד התמודד שוויצר עם קשיי קשב וריכוז ועם קושי בלימודי קריאה וכתיבה. הוא סיפר כי המסגרת הבית-ספרית לא התאימה לו, ולעיתים אף נעדר מהלימודים באישור הוריו. בגיל 18 הגיע לאמו ואמר לה שהוא מרגיש שאינו טוב בשום דבר. היא השיבה לו שהכישרון שלו הוא היכולת להתחבר לאנשים - משפט שרק שנים לאחר מכן הצליח להבין. 3. הוא שוחרר מהצבא מסיבות רפואיות שוויצר לא שירת בצה"ל לאחר ששוחרר מסיבות רפואיות. בריאיון סיפר כי הוא עיוור בעינו השמאלית ומתמודד גם עם בעיות ברגליים. דווקא שנים לאחר מכן הוא קיבל את אחד התפקידים הצבאיים הבולטים בקריירה שלו, כשגילם מפקד טייסת בסרט "קרב אוויר".

מאור שוויצר ( צילום: אינסטגרם )

4. עד גיל 18 הוא שקל 107 קילוגרמים

במשך רוב ילדותו התמודד שוויצר עם משקל עודף, אך לדבריו הדבר לא פגע בביטחון העצמי שלו. השינוי הגיע כשהחל ללמוד משחק והבין כי המראה שלו עלול להגביל את מגוון הדמויות שיוצעו לו. הרצון להימנע מטייפקאסט קבוע הוביל אותו לרדת במשקל.

5. הוא בכלל לא תכנן להיות שחקן

למרות הקריירה הארוכה שבנה, שוויצר סיפר כי הגיע לעולם המשחק כמעט במקרה. הוא למד במשך שלוש שנים בבית הספר למשחק "הדרך", ובהמשך הפך התחביב למקצוע. תפקידו הטלוויזיוני הראשון היה בסדרה "2.3 בשבוע", ששודרה בשנת 2011.

6. אחת הפריצות הראשונות שלו הייתה ב"גאליס"

עוד לפני שכיכב בדרמות למבוגרים, שוויצר הפך לפנים מוכרות בקרב בני הנוער. הוא גילם את אלכס שמואלוב בעונות השנייה והשלישית של "גאליס", ובאותה תקופה השתתף גם ב"חצויה" ובסדרה הישראלית "אופוריה", שעליה התבססה מאוחר יותר הסדרה האמריקאית המצליחה באותו השם.

7. סרט קצר בהשתתפותו הגיע לפסטיבל קאן

כבר בתחילת דרכו השתתף שוויצר בסרט הקצר "רסן", שהתקבל לתחרות סרטי הסטודנטים בפסטיבל קאן. לצד העבודה בטלוויזיה הוא הופיע גם על במות התיאטרון, בין היתר בהצגת הפרינג' "אדיפלית" ובמחזה "שלושת המוסקטרים".

ניב ומאור ( צילום: אינסטגרם )

8. הוא פתח בר מסעדה בפיליפינים

בשנת 2016, דווקא כשכבר היה שחקן מוכר, החליט שוויצר להתרחק מהתעשייה ועבר לפיליפינים, שם פתח בר מסעדה יחד עם חברו הקרוב. הוא נשאר שם במשך כשנה וכמעט שלא שמר על קשר עם ישראל. לאחר ששותפו נהרג בתאונה, הוא חזר לארץ - אירוע שהוביל לטלטלה ולשינוי משמעותי בחייו.

9. הוא דיבר בגלוי על ההתמכרות שעמה התמודד

שוויצר סיפר כי החל להשתמש בסמים בגיל 14 והמשיך בכך במשך כ-13 שנים. גם כאשר הקריירה שלו כבר הייתה בעיצומה, לדבריו הוא השתמש בסמים על סטים והשקיע בהם סכומי כסף גדולים. המשבר הנפשי שחווה לאחר מות חברו הוביל אותו לבקש עזרה ולעבור תהליך גמילה ממושך. מאז הוא משתף בסיפורו בגלוי ומדבר על ההתמודדות גם שנים לאחר שנגמל.

10. את ניב סולטן הוא הכיר על סט הצילומים

שוויצר וניב סולטן הכירו במהלך צילומי הסדרה "יש לה את זה", שבה השתתפו שניהם. הקשר שלהם עבר פרידה וקאמבק, ובמרץ 2022 הם נישאו. בשנת 2025 הפכו השניים להורים לבנם הבכור, נטע. בהמשך הם אף שיחקו בני זוג על המסך בסרט "בחורים טובים 2".