הכתב הפוליטי מעריך: "זה הסקר הקרוב ביותר למציאות"

ארכיון ( צילום: אבי רוקח, פלאש 90 )

מערכת הבחירות הולכת ומתחממת, והסקרים העדכניים ממשיכים להצביע על קרב צמוד במיוחד בין המחנות. יובל שגב, הכתב הפוליטי של 'חדשות 13', שוחח עם אריה אלדד ורוני בר און בתוכניתם ב-103fm והתייחס לסקר המנדטים האחרון ששודר בערוץ, אשר הציג שוויון מוחלט בין הגושים.

"אני ברמה האישית חושב שזו תמונת הגושים הקרובה ביותר למציאות שתהיה ביום הבחירות ששידרנו עד כה", מעריך שגב באשר לתמונת המצב הנוכחית במפה הפוליטית.

עוד באותו נושא דיווח: נתניהו לוחץ לשריין בליכוד את הרמטכ"ל לשעבר חדשות סרוגים

עם זאת, הכתב הפוליטי סייג והבהיר כי התמוטטות או נסיקה של מפלגות עודנה אפשרית, והדגיש את קו התפר המרכזי של מערכת הבחירות: "בסופו של דבר סקרים נהיים בעלי משמעות גדולה אחרי מועד סגירת הרשימות, לפני זה מאוד קשה לקבוע".