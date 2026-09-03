הח"כ מיש עתיד בהודעה כואבת: "דמעות וחץ בלב"

ח"כ ולדימיר בליאק מ'יש עתיד', התייחס היום (חמישי) בפוסט ארוך ומורכב לגל העזיבות במפלגה, ולתגובות השמחות לאיד במחנה הימין.

בדבריו כתב בליאק: "זה שבוע מורכב ל״יש עתיד״, לנו כחברי הכנסת של ״יש עתיד״, לפעילים ולתומכים. אנחנו קבוצה, אנחנו חברים, אנחנו משפחה - ולכן כל פרידה היא חץ בלב. אבל זה בדיוק מה שמבדיל אותנו ומייחד אותנו. אצלנו ב״יש עתיד״ פרידות ועזיבות - שהן חלק בלתי נפרד מהחיים הפוליטיים - הן דמעות וחץ בלב, לא לכלוכים וסכין בגב.

הצוהלות המביכות, השמחה לאיד שאנו רואים כלפינו השבוע הן בעיקר מביישות את הצוהלים. את ״הימין״ הביביסטי ואת ליצני ערוצי התעמולה אני עוד יכול להבין. בכל זאת, מדובר בכוח הפוליטי היחיד שידע לנצח את נתניהו, לשלוח את הליכוד לאופוזיציה ולהקים שתי ממשלות ללא עסקנים חרדיים. אבל מה פשר השמחה בחלק מהשמאל שמשייך את עצמו למחנה הליברלי? מה יש לכם? מה זה הגועל הזה?

14 שנים אני צועד עם לפיד ו״יש עתיד״. עשיתי דרך מפעיל הכי זוטר בשטח עד חבר כנסת. מסע מדהים ומרגש. ״יש עתיד״ היא 14 שנים של נאמנות מוחלטת לישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית. 14 שנים עם מספר דו-ספרתי של חברי הכנסת.

עשרות נבחרי ציבור לתפארת, ללא כתב אישום אחד, ללא חשוד אחד, ללא רבב".