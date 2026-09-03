ברגע האחרון: מסירת האסירים ללבנון נדחתה

ארכיון ( עבד ראהים חאטיב\פלאש 90 )

אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את שחרורם של 5 עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל חזרה אל לבנון, גורם ביטחוני אמר כעת (חמישי) לרשת "סקיי ניוז" בערבית כי מסירתם של 4 מהאסירים שנותרו לצלב האדום נדחתה - ותתקיים מחר בשעה 11:00 בבוקר.

כאמור, נתניהו הודיע היום כי הוחלט על שחרורם של חמישה עצורים לבנוניים המוחזקים בידי ישראל, זאת כמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין הצדדים, לאחר שורה של פעולות משותפות בין לבנון וישראל לאיתור גופותיהם של ההנהגה היהודית הוותיקה בלבנון, וכשהמאמצים לאיתורם נמשכים.

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