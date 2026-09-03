ברגע האחרון: מסירת האסירים ללבנון נדחתה

אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את שחרורם של 5 עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל חזרה אל לבנון, גורם ביטחוני אמר כעת (חמישי) לרשת "סקיי ניוז" בערבית כי מסירתם של 4 מהאסירים שנותרו לצלב האדום נדחתה - ותתקיים מחר בשעה 11:00 בבוקר.
כאמור, נתניהו הודיע היום כי הוחלט על שחרורם של חמישה עצורים לבנוניים המוחזקים בידי ישראל, זאת כמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין הצדדים, לאחר שורה של פעולות משותפות בין לבנון וישראל לאיתור גופותיהם של ההנהגה היהודית הוותיקה בלבנון, וכשהמאמצים לאיתורם נמשכים.
"בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח" נאמר. "לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון".
בנוסף, הסביר ראש הממשלה כי העצורים אינם חברי ארגון טרור, ואין עוד סיבה להחזיקם: "בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל".
מלשכת ראש הממשלה הוסיפו כי הוא עוסק בנושא באופן עמוק וממושך מאז כהונתו כשגריר ישראל באו"ם, וכי העצורים המשוחררים הם חלק ממחוות הערכה למאמץ המשותף עם לבנון.
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