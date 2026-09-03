כוכבת "מבצע סבתא" חתמה על מועמדות לכנסת מטעם בל"ד

על הסט של מבצע סבתא ( (ליאור דנציג) )

השחקנית והבמאית עינת ויצמן, הזכורה לרבים כ"גנבת התפוזים" מהסרט האהוב "מבצע סבתא" ומהסדרה "הפוך", הודיעה אתמול (רביעי) כי חתמה על הגשת מועמדותה לכנסת ה-26 מטעם מפלגת בל"ד. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות הבהירה כי היא אינה צפויה להיכנס לכנסת, אך הביעה תמיכה נחרצת במפלגה ובחזון שהיא מקדמת.

"אמנם לא תראו אותי בכנסת" "חתמתי אתמול על הגשת מועמדות לכנסת ה-26 במפלגת בל"ד. אמנם לא תראו אותי בכנסת, אבל חתמתי מלאת גאווה כי אני מאמינה בדרך של בל"ד ובאנשים ובנשים שעומדות בראשה", כתבה ויצמן. בהמשך התייחסה לחזון שמובילה המפלגה וטענה כי המדינה התרחקה מרעיון השוויון: "המדינה כבר מזמן סגרה את הדלת מול רעיון השוויון, אבל אנחנו נפתח אותה".

רגע החתימה ( צילום: הפוסט של עינת ויצמן )

"תקום מדינת כל אזרחיה"

ויצמן הוסיפה כי מאמינה שמימוש החזון יתממש בעתיד: "זה הרעיון שמוביל את המפלגה, וגם אם ייקח שנים - תקום מדינת כל אזרחיה. זה הכיוון. שוויון. פשוט. בנאלי. גאוני״.

כבר התמודדה בעבר

זו אינה הפעם הראשונה שוויצמן מצטרפת לרשימת בל"ד. לקראת הבחירות לכנסת ה־25 בשנת 2022 היא שובצה במקום השישי ברשימה, אך המפלגה לא עברה את אחוז החסימה. לאורך השנים הביעה השחקנית תמיכה פומבית במפלגה ובעמדות שהיא מקדמת.