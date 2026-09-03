עיתונאי כאן חדשות חושף: מה יאיר גולן עשה בבוקר השבעה באוקטובר

הסערה הפוליטית סביב נסיבות ירידתו של האלוף (מיל') יאיר גולן לעוטף עזה בבוקר 7 באוקטובר מסרבת להירגע. בעקבות גל הטענות ותיאוריות הקונספירציה שהופצו ברשתות, פרסם כתב 'כאן חדשות' רועי ינובסקי פוסט מפורט שבו פירק אחת לאחת את טענות המפקפקים, והציג את העובדות בשטח.

במענה לשאלה כיצד היה גולן "מוכן ומלובש בשעה מוקדמת", הבהיר ינובסקי כי גולן לא ידע דבר לפני ראש הממשלה. האזעקות הראשונות נשמעו ב-06:29, וכבר חצי שעה לאחר מכן הופצו ברשתות תיעודי טנדרים של נוח'בה בשדרות. כל מי שהיה מחובר לתקשורת הבין שפרצה מלחמה, וגולן – כמו אזרחים ואנשי מילואים רבים נוספים – פשוט ירד דרומה. לגבי הנשק, הבהיר העיתונאי כי גולן סימס למפקד פיקוד העורף וחתם על נשק וציוד מסודר במפקדת הפיקוד.

ינובסקי התייחס גם לתמונה המפורסמת שבה נטען כי גולן "מחייך" לצד טנדר של חמאס. ינובסקי הביא את דבריו של עוז דוידיאן, שחילץ עשרות צעירים מהנובה: "כשסיימנו להוציא את הילדים רציתי שיידעו שהיינו שם, ביקשתי סלפי והתפצלנו. חתכו אותי מהתמונה והשאירו רק את יאיר. הטנדר שרואים בהשתקפות המשקפיים הוא הטנדר שלי – נכון, הוא דומה לטנדר נוח'בה, אבל זה הרכב שלי".

בתשובה לטענה כי "אין עדויות שהציל אנשים", מנה ינובסקי שורה של עדים, עיתונאים ואזרחים שחולצו. בין היתר ציין את העיתונאים עמרי מניב ושרון עידן שתיעדו את גולן בשטח, את העיתונאי ניר גונטז' שגולן חילץ את בנו לפי מיקום שנשלח בזמן אמת, את רוני גאון שגולן חילץ את בנו ושני חבריו, וכן הצטרפות לצוות מיהלום שפעל באזור.

לסיום התייחס ינובסקי בלעג לטענת "המדים המגוהצים", וכתב כי עומדות שתי אפשרויות: או שמדים של אלוף במיל' ששוכבים בארון אינם שחוקים, "או שרגע אחרי שסיכם עם חמאס את הפרטים לפני הטבח, הוא עשה את הדבר הכי מתבקש – ושלף מגהץ".

הרקע: האמירה של שרה נתניהו והעימות המשפטי

הפוסט של ינובסקי מגיע על רקע ראיון שהעניקה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, לערוץ 14, אשר עורר סערה ציבורית נרחבת. במהלך הראיון תמהה נתניהו כיצד גולן היה מוכן ומ על מדים בשעה מוקדמת כל כך בבוקר המתקפה – אמירה שנתפסה כהדהוד של תיאוריית קונספירציה המטילה ספק במניעיו ובידיעותיו המוקדמות.

בעקבות הדברים שיגר גולן באמצעות עורכי דינו מכתב התראה לפני תביעת דיבה ע''ס 2.5 מיליון שקלים בדרישה להתנצלות פומבית. מנגד, השיבה נתניהו במכתב התראה נגדי, בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לפרסם הבהרה לפיה אינו מאמין שהייתה בגידה ב-7 באוקטובר וכי מדובר בטענות סרק.