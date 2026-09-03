הפרשן הפוליטי מודה: "הוא הפוליטיקאי הטוב בישראל"

הפרשן הפוליטי ויועץ התקשורת אטילה שומפלבי, התייחס היום (חמישי) לביקורות הרבות אותן מקבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותקף את הפרשנים בישראל.
בדבריו כתב שומפלבי: "למה פרשנים פוליטיים אחרים מהללים את נתניהו כאילו שאלוהים סידר לו את הכוכבים בשמיים והכל נהיה פתאום פיקס ופוקס? כי ההסתכלות על נתניהו היא שטחית, מהולה בלא מעט בוז ופוזיציה.
שום כוכבים לא מסתדרים לנתניהו לבד. נתניהו פשוט עובד, קורע את התחת כדי לסדר את הגוש שלו. לוחץ, נפגש, עושה תקשורת, מפחיד. פשוט. והם עומדים בדום מתוח. נתניהו הוא הפוליטיקאי הטוב בישראל, וזה לא משתנה גם לא בגילו המופלג. הוא כושל ברוב שאר הדברים, אבל בפוליטיקה הוא עדיין החיה הכי רצחנית בג'ונגל. זה לא בכוכבים, זה על הקרקע".
בנוסף אמר שומפלבי: "אביר קארה חייב להיות בכנסת ובממשלה, חייב".
מוקדם יותר היום דווח בישראל היום, כי אביר קארה מנהל מגעים עם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, להצטרף למפלגת 'ביחד'.
נזכיר כי בשנים 2021–2022 כיהן קארה כחבר כנסת וכסגן שר במשרד ראש הממשלה.
במערכת הבחירות האחרונה, שנערכה ב-2022, התמודד קארה בראשות מפלגת חופש כלכלי וקיבל 0.33% מקולות הבוחרים, כ־-16 אלף הצבעות, והוא נותר מתחת לאחוז החסימה.
בנט הודיע עד כה על שישה פעילים שיהיו בין מועמדי ביחד לכנסת – קרן טרנר, לירן אבישר בן חורין, יונתן שלו, שחר ורון, מיכל נגרי ואמיר סטרוגו.
אתם באמת מאמינים שלסדר את הגוש זה מה שחשוב כרגע? גדלנו על מנהיגי ליכוד של יושר ואומץ ולא על שיתוק ופחדנות בזמן אמת! המורשת של המחנה הלאומי נהרסה לחלוטין