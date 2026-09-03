הפרשן הפוליטי מודה: "הוא הפוליטיקאי הטוב בישראל"

הפרשן הפוליטי ויועץ התקשורת אטילה שומפלבי, התייחס היום (חמישי) לביקורות הרבות אותן מקבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותקף את הפרשנים בישראל.

‏בדבריו כתב שומפלבי: "למה פרשנים פוליטיים אחרים מהללים את נתניהו כאילו שאלוהים סידר לו את הכוכבים בשמיים והכל נהיה פתאום פיקס ופוקס? כי ההסתכלות על נתניהו היא שטחית, מהולה בלא מעט בוז ופוזיציה.

‏שום כוכבים לא מסתדרים לנתניהו לבד. נתניהו פשוט עובד, קורע את התחת כדי לסדר את הגוש שלו. לוחץ, נפגש, עושה תקשורת, מפחיד. פשוט. והם עומדים בדום מתוח. נתניהו הוא הפוליטיקאי הטוב בישראל, וזה לא משתנה גם לא בגילו המופלג. הוא כושל ברוב שאר הדברים, אבל בפוליטיקה הוא עדיין החיה הכי רצחנית בג'ונגל. זה לא בכוכבים, זה על הקרקע".