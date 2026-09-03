מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות לכנסת, וברקע הניסיונות לגבש את הנהגת המחנה הלאומי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר את המאמצים לביצוע שריון נוצץ במיוחד.

על פי דיווח בערוץ 'וואלה', בימים האחרונים מופעל לחץ כבד על הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר, גבי אשכנזי, במטרה להביא להצטרפותו לרשימת הליכוד לכנסת. במסגרת המהלך, גויסו כמה ראשי ערים מוכרים המזוהים עם הליכוד, ששוחחו ישירות עם אשכנזי ושידלו אותו להסכים להצעה ולתפוס את אחד המקומות המשוריינים של נתניהו.

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