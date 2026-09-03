מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות לכנסת, וברקע הניסיונות לגבש את הנהגת המחנה הלאומי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר את המאמצים לביצוע שריון נוצץ במיוחד.
על פי דיווח בערוץ 'וואלה', בימים האחרונים מופעל לחץ כבד על הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר, גבי אשכנזי, במטרה להביא להצטרפותו לרשימת הליכוד לכנסת. במסגרת המהלך, גויסו כמה ראשי ערים מוכרים המזוהים עם הליכוד, ששוחחו ישירות עם אשכנזי ושידלו אותו להסכים להצעה ולתפוס את אחד המקומות המשוריינים של נתניהו.
בסביבת ראש הממשלה רואים בהצטרפות אפשרית של אשכנזי נכס אלקטורלי משמעותי במיוחד, אשר יוכל לשמש כדמות הביטחונית הבכירה והמובילה של המפלגה במהלך מערכת הבחירות.
אף שהמאמצים לצרף את אשכנזי נמשכים מזה תקופה, כעת, כשהזמן להגשת הרשימות הולך ואוזל, מופעל עליו מכבש לחצים מחודש בניסיון לייצר דרמה של הרגע האחרון במפה הפוליטית.
שום שריון נוצץ לא יחזיר את ההרתעה שהרסת! שוב אתה גונב קרדיטים ומביא קישוט פוליטי ברגע האחרון, אתם אמיתיים??🤦♀️