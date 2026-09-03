אליעד שרגא יוצא נגד החלטת בג"ץ: "נקמנות אישית"

התנועה לאיכות השלטון הגיבה היום (חמישי) להחלטת בג״ץ לחייב את יוצאי השב״כ למסור לדוד זיני את שמותיהם.

התנועה קוראת לראש השב״כ דוד זיני לנהוג באחריות ולהודיע כי הוא מוותר על דרישתו לקבל את שמותיהם של 186 יוצאי השב״כ שהתנגדו למינויו. ההתעקשות לחשוף את זהותם מעמיקה את הקרע בתוך השירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות החיוניות.

חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם אישי ומקצועי נגד העותרים, רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט. על זיני להפסיק את הפגיעה בשב״כ ולאפשר לאנשיו להתרכז בהגנה על ביטחון המדינה. "אסור שהשב״כ יהפוך לכלי להרתעה ולרדיפה של מי שמבקרים את השלטון או את העומד בראש השירות".