שגריר ארה"ב: "התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון - ברגע שחיזבאללה ייעלם"

שגריר ארה"ב מייק האקבי ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, הגיב היום (חמישי) לשחרורם של חמשת העצורים הלבנוניים, כשאישר את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - לפיהם מדובר בבמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין ישראל ללבנון. המהלך מגיע יום אחרי פגישתו של האקבי עם שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא.

בדבריו האקבי אמר כי "אני אסיר תודה על כך שזכיתי לארח את שגריר ארה"ב בלבנון. הסיכום היה תוצאה של הפגישה שלנו עם ראש ממשלת ישראל, שממשיכה את הקידום ההיסטורי של שלום בין ישראל ללבנון - שישתפר ברגע שהבובה האיראנית, חיזבאללה, תיעלם".

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