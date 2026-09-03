שגריר ארה"ב: "התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון - ברגע שחיזבאללה ייעלם"

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, הגיב היום (חמישי) לשחרורם של חמשת העצורים הלבנוניים, כשאישר את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - לפיהם מדובר בבמחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין ישראל ללבנון. המהלך מגיע יום אחרי פגישתו של האקבי עם שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא.
בדבריו האקבי אמר כי "אני אסיר תודה על כך שזכיתי לארח את שגריר ארה"ב בלבנון. הסיכום היה תוצאה של הפגישה שלנו עם ראש ממשלת ישראל, שממשיכה את הקידום ההיסטורי של שלום בין ישראל ללבנון - שישתפר ברגע שהבובה האיראנית, חיזבאללה, תיעלם".
כאמור, בלשכת ראש הממשלה הודיעו היום כי "במסגרת המשא ומתן עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור".
"בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח" נאמר. "לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון".
בנוסף, הסביר ראש הממשלה כי העצורים אינם חברי ארגון טרור, ואין עוד סיבה להחזיקם: "בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל".
מלשכת ראש הממשלה הוסיפו כי הוא עוסק בנושא באופן עמוק וממושך מאז כהונתו כשגריר ישראל באו"ם, וכי העצורים המשוחררים הם חלק ממחוות הערכה למאמץ המשותף עם לבנון.
שלום מחר בבוקר ממש! המרפד הלאומי שוב מחלק מתנות לאויב בצפון וקורא לזה הישג, לכו תבנו הנהגה שלא רועדת מכל עיטוש????