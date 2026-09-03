דווקא ברגע הכי כואב: בר ברימר בחר לומר "מזמור לתודה"

בר ברימר אמנם סיים את דרכו ב"רוקדים עם כוכבים" במקום הרביעי, אבל מבחינת אגם בוחבוט בת זוגתו, הוא יצא מהתחרות עם תואר אחר לגמרי. אחרי הגמר היא הקדישה לו פוסט אישי ומרגש, שבו סיפרה על החודשים האינטנסיביים שעבר מאחורי הקלעים ועל האדם שהיא ראתה גם כשהמצלמות כבו.

"אני רוצה לספר לכם על האיש שלי, החבר הכי טוב שלי", פתחה את הפוסט המרגש, לצד תמונות משותפות של השניים. היא סיפרה שגם בתקופה המטורפת של "רוקדים עם כוכבים", כשהוא מתאמן 12 שעות ביום, ברימר עדיין היה מחכה לה ער כשהייתה חוזרת מהופעה.

"הבן אדם שקודם כל רואה את כולם ורק אחר כך, בסוף בסוף בסוף, את עצמו", כתבה עליו, והמשיכה לשתף ברגעים הקטנים שמספרים מי הוא מבחינתה.

התפילין במונית והפציעה רגע לפני הגמר

בין החזרות והאימונים הארוכים, ברימר השתדל גם לא לוותר על התפילה. "זה שבטעות לא מספיק לקום שעה קודם כדי להתפלל ויניח תפילין במונית בדרך לחזרות", סיפרה.

אבל מתברר שגם ביום הגמר עצמו הדברים לא בדיוק עברו חלק. שלוש שעות בלבד לפני המשדר ברימר נפצע, וגם ברגע הזה, היא מספרת, הוא בחר להסתכל על הדברים אחרת: "זה שיפצע 3 שעות לפני תחילת הגמר ויגיד מזמור לתודה".

ואפילו כשהערב הסתיים במקום הרביעי, ברימר היה דווקא זה שניחם את האנשים סביבו. "זה שמנחם את כל הסביבה שלו על המקום הרביעי, כשהוא בעצמו מתהלך מחויך ומוקיר תודה".

"זה התואר הכי יפה בעולם"

"אופטימיות וצניעות, הכרת הטוב, לב טהור ואמונה שכל דבר שקורה, קורה לטובה ומי אנחנו שנתלונן?", כתבה והוסיפה כמה היא גאה בדרך שעשה לאורך התחרות: "על זה שלא ויתרת לרגע אחד. שתמיד דחפת את עצמך לקצה (וגם סנה דחפה אותך חח), על זה שהיית פרטנר ותלמיד מושלם לסנה, המורה הכי טובה בפער".

אבל בסוף, מכל ההישגים על הרחבה, היא בחרה דווקא בתואר אחד שחשוב לה יותר מכולם: "אבל במה אני הכי גאה? אני גאה להגיד שאני בת הזוג של בר ברימר. זה התואר הכי יפה בעולם".

את הפוסט היא סיימה במסר קטן ומתוק לבן הזוג שלה: "אני אוהבת אותך, אני המעריצה מספר 1 שלך. יאללה תחזור אליי, התגעגעתי".