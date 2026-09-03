הח"כית לשעבר מיש עתיד תוקפת: "זו הסיבה שכולם עוזבים את לפיד"

מפלגת יש עתיד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

הטלטלה הפנימית בסיעת יש עתיד ממשיכה לעורר תגובות סוערות, כאשר כעת מגיעה מתקפה חריפה גם מצד מי שכיהנה בעבר כחברת כנסת מטעם הסיעה.

ענת כנפו, חברת הכנסת לשעבר ביש עתיד, מייסדת ויו"ר "מועצת החכמות", התייחסה הבוקר לנטישת נבחרי הציבור והדמויות הבכירות את המפלגה, ולא חסכה ביקורת נוקבת מההנהגה. "כשאין ערכים, אין אידיאולוגיה ואין באמת מקום לדעה עצמאית – בסוף גם האנשים הולכים", אמרה כנפו כשהיא מסמנת את הכשל הניהולי והרעיוני שלדבריה הוביל למשבר הנוכחי. הרקע: גל עזיבות חסר תקדים בסיעת לפיד דבריה החריפים של כנפו מגיעים בהמשך לטלטלה הפוליטית שחווה מפלגתו של יאיר לפיד לקראת הרכבת הרשימה. בשבועות האחרונים הודיעה שורה ארוכה של חברי כנסת בכירים ומהדמויות המזוהות ביותר עם הסיעה על פרישה או מעבר למסגרות פוליטיות אחרות.

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בין הפורשים הבולטים ניתן למצוא את השרה לשעבר קארין אלהרר שהודיעה על סיום דרכה במפלגה לאחר 14 שנים, לצד מייסדי הסיעה הוותיקים מאיר כהן ומיקי לוי שהחליטו שלא להתמודד שוב ברשימה לכנסת. במקביל, חברי הכנסת אלעזר שטרן ויואב סגלוביץ' בחרו להמשיך את דרכם הפוליטית במסגרות חדשות – כאשר שטרן הצטרף למפלגת "ישר!" וסגלוביץ' חבר לרע"מ. אליהם מצטרפת שרשרת פרישות של חברי כנסת נוספים ובהם טטיאנה מזרסקי, דבי ביטון, בועז טופורובסקי, רון כץ ועידן רול.

במערכת הפוליטית מעריכים כי גל הנטישות הנוכחי נובע משילוב של היחלשות הסיעה בסקרים, לצד תסכול גובר בקרב חברי הכנסת הוותיקים מדחיקתם לאחור לטובת שינויים ושריונים שמקדמת הנהגת המפלגה.