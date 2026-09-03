בהפתעה מוחלטת: ברי סחרוף משחרר אלבום חדש

ברי סחרוף ( צילום: . Photo by Yossi Zeliger/Flash90 )

אחרי 15 שנה ללא אלבום סולו מלא, ברי סחרוף חוזר עם אלבום חדש. המוזיקאי הוותיק הפתיע את הקהל במהלך הופעתו במתחם "קו רקיע” בתל אביב, כשחשף כי בחצות ייצא אלבומו החדש, "סולם האהבה".

"טוב, עכשיו יש לנו הפתעה", אמר סחרוף לקהל. "הלילה בחצות קורה דבר שמאוד מרגש אותי, זה ממש-ממש מרגש. אחרי 15 שנה שלא עשיתי אלבום שלם שלי, יוצא אלבום חדש שנקרא סולם האהבה". מיד לאחר ההכרזה הוא ביצע את אחד משירי האלבום, שעלה בהמשך הלילה לפלטפורמות המוזיקה. האזינו לאלבום החדש של ברי סחרוף - "סולם האהבה"

עשרה שירים שנאספו לאורך השנים

"סולם האהבה" כולל עשרה שירים שהוקלטו במהלך שלוש השנים האחרונות, ובהם גם חומרים שהחלו להתגבש עוד קודם לכן. חלק מההקלטות נעשו במהלך מלחמת "חרבות ברזל", והתקופה שבה נוצר האלבום נוכחת בחלק מהטקסטים ומהבחירות המוזיקליות.

שבעה משירי האלבום הופקו בידי המוזיקאי והבסיסט בנו הנדלר, שעובד עם סחרוף כבר יותר משני עשורים. בהפקת השירים הנוספים השתתפו אורן לוטנברג, נדב הולנדר ויונתן דסקל.

האלבום שומר על הסאונד המזוהה עם סחרוף ומשלב בין רוק, אלקטרוניקה והשפעות מזרחיות. בניגוד לשירים המשותפים שהוציא בשנים האחרונות עם אמנים אחרים, הפעם מדובר באלבום עצמאי ושלם הכולל חומרים חדשים.

אחרי 15 שנים

האלבום החדש מגיע 15 שנה אחרי "אתה נמצא כאן", אלבום הסולו המלא שהוציא סחרוף ב-2011 וכלל בין היתר את "זמן של מספרים", "העין" ו"נחמה".

עם זאת, סחרוף לא הפסיק ליצור בתקופה הזאת. בשנת 2016 הוא הוציא את "ליקוטים", ששילב שירי משוררים וקטעים אינסטרומנטליים; ב-2017 הוציא עם אהוד בנאי את "היא הופיעה כמו הרוח; ובהמשך שיתף פעולה עם דודו טסה ועם שורה של מוזיקאים נוספים.