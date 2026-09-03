תוך שבוע: בג"ץ בהכרעה דרמטית בעניין דוד זיני

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שופטי בג"ץ הכריעו היום (חמישי) כי רשימת שמות העותרים נגד ראש השב"כ דוד זיני, תועבר לידו תוך שבוע. מדובר באנשי שב"כ שעתרו נגדו ועד כה שמותיהם נותרו חסויים.

נזכיר כי זיני ניהל מאבק ארוך ועיקש סביב דרישתו לקבל את רשימת העותרים. ביום ראשון השבוע, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת על התעקשותו של ראש השב"כ דוד זיני לקבל את שמות העותרים נגד מינויו. הדברים נאמרו במהלך דיון בבקשת זיני לקבוע כי העותרים ביזו את בית המשפט, לאחר שלא הסכימו למסור את שמותיהם.

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"דעתי האישית, טוב יעשה ראש השירות אם הוא ישקול שוב את עמדתו של חברי", אמר עמית בהתייחסו לעמדת עורך דינם של העותרים, המתנגד לפרסום השמות. נשיא העליון הוסיף: "לא בטוח שזה עושה לו טוב".

במהלך הדיון טען פרקליטו של זיני, עורך הדין יעקב כרם, כי יש לפרסם את שמות העותרים. לדבריו, לא ייתכן שהם יעשו דין לעצמם ויסרבו לחשוף את זהותם.

עם זאת, לשאלתו של עמית, לא ניתן הסבר מדוע זיני מתעקש לקבל את שמותיהם של מי שעתרו נגד מינויו. עורך דינם של העותרים, עו"ד איתן פלג, הסביר כי הם חוששים מפני נקמנות מצידו של ראש השירות.