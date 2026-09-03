האיחוד הדרמטי בשמאל: "זה לא קו אדום - זה קו שחור"

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סערה פוליטית ומשפטית בשמאל: עו"ד דניאל כהן, מי ששימש בעבר כיועץ המשפטי של מפלגת העבודה, יצא במתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד חבר הכנסת יואב סגלוביץ' ויו"ר רע"מ מנסור עבאס, ואף קרא להגיש בקשה רשמית לפסילתו של עבאס מהתמודדות לכנסת. בשיחה שקיים ביומן הצהריים עם עו"ד איציק בונצל, התייחס כהן להשתלבותו של סגלוביץ' לצד רע"מ ולא חסך מילים קשות. "סגלוביץ' הוא יהודי המצטרף לתנועה המזוהה עם האחים המוסלמים", אמר כהן. "זה חיבור בגדר ההזוי, וזו חציית קו שחור – לא אדום".

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בהמשך דבריו הציג כהן טענות קשות נגד יו"ר רע"מ מנסור עבאס, והסביר מדוע לדעתו יש לפעול משפטית למניעת התמודדותו. "יש נאומים מפורשים של מנסור עבאס בערבית שבהם הוא מכנה אותנו 'האויב הציוני', וטוען שאין לנו זכות בהר הבית, בכותל ובארץ ישראל", טען יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר.

כהן הוסיף כי עבאס "מסרב לגנות את חמאס בצורה עקבית", וסיכם בקריאה נחרצת למערכת הפוליטית והמשפטית: "צריך להגיש בקשה לפסול אותו. יש חשיבות ציבורית לעמוד על זה ולדרוש את פסילתו".