אלירז שדה מעריך: הם יקבלו 20 מנדטים בבחירות

אלירז שדה ( (צילום: דניאל בוק) )

מגיש i24 אלירז שדה, שתקף לאחרונה רבות את התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (חמישי) ל"גוש השלישי", המפלגות הקטנות שמונות בתוכן מספר רב של מפלגות ימין.

בדבריו הוא כתב: "הימין הישראלי משנה צורה- בקרוב יהיו 20 מנדטים מימין לליכוד, הימין מבהיר לנתניהו שזה הימין האמיתי, נא להתכנס". נזכיר כי ביום שלישי בשבוע הבא, יהיה יום סגירת הרשימות, בו כל המפלגות המעוניינות להתמודד בבחירות הבאות, צריכות להירשם ולהציג את חברי המפלגה. סמוטריץ' ופייגלין, החליטו על ריצה משותפת יחד, מה שנראה כצעד חכם עבור סמוטריץ', שלאחרונה התנדנד סביב אחוז החסימה, והסקרים האחרונים מראים כי הוא עובר אותו.

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השניים אף קראו שוב ושוב לסמוטריץ' להתאחד איתם, מה שלטענתם יציל את גוש הימין מהאפשרות כי מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, והקולות יזרקו לפח. בנוסף, סמוטריץ' קרא שוב ושוב לבן גביר לחבור אליהם בכדי להגדיל את הסיכויים של גוש הימין לנצח בבחירות.

כזכור, בן גביר אמר באופן סופי כי הוא לא מוכן לכך, וטען כי מדובר במהלך של נתניהו המעוניין להגביל את כוחו הפוליטי.