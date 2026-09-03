מגיש ערוץ 14 נגד וינטר: "האגו העצום שלו"

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל במיל' עופר וינטר, צפוי להגיע היום (חמישי) לאולפני 'הפטריוטים'. מגיש התוכנית, ינון מגל צייץ על כך, ובתגובה השיב לו חברו לערוץ שמעון ריקלין: "עשה טובה תעביר את השידור לאצטדיון ביד אליהו. עם כל האגו העצום של וינטר, אין סיכוי שהוא יוכל להיכנס לאולפנים של ערוץ 14".

נזכיר כי אמש דווח בכאן 11, כי אנשיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הציעו ליו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר לשוחח עם נתניהו על האפשרויות לאיחוד ולשריונים במפלגת הליכוד, אך וינטר סירב לקיים שיחה ואמר ש"אין על מה לדבר".

בליכוד מוכנים להציע לווינטר את כל חמשת השריונים שנותרו לנתניהו ברשימת הליכוד, מהם ארבעה לפני המקום ה-30 ברשימה, בתמורה לפרישתו מהתמודדות עצמאית. וינטר טרם קיבל את ההצעה מפני שסירב לקבל את השיחה.

נזכיר כי אמש, מסר וינטר הצהרה לתקשורת ובה אמר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים, אך הוסיף: "החיבורים ייעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. מי שלא נגוע ב-7 באוקטובר ומי שבא לשנות את השיח המפלגה והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא - הבית שלנו פתוח בפניו".