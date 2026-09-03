הדתיות האלה: מה אנחנו צריכות לחדש בשנה הבאה?

רגע לפני ראש השנה, ארבע נשים נפגשו לשיחה על גוף ונפש, בגדים וכושר, זהות והרגלים – ועל השאלה שאולי שווה לקחת איתנו לשנה החדשה: מה באמת צריך להשתנות, ומה דווקא הגיע הזמן לקבל?

ראש השנה מביא איתו כמעט אוטומטית רצון להתחדש: בגדים חדשים, החלטות חדשות, מטרות חדשות. אבל בפאנל “הדתיות האלה” ביקשנו לעצור רגע ולשאול: האם התחדשות חייבת להתחיל דווקא מהמקום שמשהו בנו לא מספיק טוב?

אושרת גרייב, “הקוראת בבגדים”, פתחה צוהר לקשר שבין מה שאנחנו לובשות לבין תפיסת העצמי שלנו. צבע, גזרה ובחירה יומיומית הם לא רק עניין של סטייל – הם יכולים להשפיע על האופן שבו אישה רואה את עצמה, ולהעלות שאלה לא פשוטה: כמה מהבחירות שלנו באמת שלנו, וכמה כבר הוכתבו לנו על ידי התרבות והמודלים שסביבנו?

דפנה מאיר, יזמית ובעלים של “התחדשות”, מותג לנשים, דיברה על היחס שלנו לגוף דווקא במקומות שאינם עומדים למבט חיצוני, ועל המודעות להלבשה תחתונה במגזרים שונים. היא הציגה גם את ה”הורמונומטר” – ההבנה שאישה אינה אמורה להרגיש ולתפקד אותו דבר בכל תקופה – וסיפרה מדוע בחנות שלה אין בובות או דוגמניות: האישה שמגיעה צריכה לראות קודם כול את עצמה.

חנה זלבסקי, M.A, מומחית לכושר, שיקום ובריאות הציבור, הביאה את המתח שבין בריאות לדימוי גוף. מה גורם לנשים להתאמן – אהבה לגוף, צורך בריאותי או הלחץ להיראות בדרך מסוימת? ואיך הופכים את הכושר מעוד משימה ברשימת ה”צריכה” למקום שמחזק אישה באמת?

הודיה אוזן, שמנחה מפגשי התפתחות אישית דרך יצירה וחיבור לטבע, לקחה את ההתחדשות אל החיים עצמם. מבחינתה, לפעמים השינוי הגדול מתחיל דווקא בפעולה קטנה: להגיב אחרת בתוך ויכוח, לעצור דפוס מוכר, לבחור כוונה חדשה – ובעיקר להסכים לכך שלא כל החיים חייבים להמשיך במסלול שכבר הכרנו.