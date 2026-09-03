לא על הפרקט: המכה שספגה לוס אנג'לס מה-NBA

nba ( צילום: שאטרסטוק )

ה-NBA הטילה היום (חמישי) עונש כבד על לוס אנג'לס קליפרס, לאחר שחקירת הליגה קבעה כי המועדון עקף את כללי תקרת השכר במהלך הניסיונות לצרף את קוואי לנארד כשחקן חופשי. הקבוצה נקנסה ב-30 מיליון דולר ונשללו ממנה חמש בחירות סיבוב ראשון בדראפט.

בעקבות העונש, הקליפרס נותרו ללא בחירת דראפט טבעית בין השנים 2029 ל-2033. לצד הפגיעה המקצועית והכלכלית במועדון, הליגה הטילה סנקציות גם על בכירים בקבוצה. הבעלים סטיב באלמר הושעה מכל פעילות בליגה ובמועדון למשך שנה. נשיא פעילות הכדורסל, לורנס פרנק, הושעה לשישה חודשים ללא שכר, ונשיאת הפעילות העסקית, גיליאן צוקר, הושעתה לשנה ללא שכר. לנארד עצמו נקנס ב-700 אלף דולר בשל מעורבותו בפרשה. טרייד שסוכם ובמסגרתו אמור לנארד לעבור לטורונטו ראפטורס עדיין מעוכב, עד להשלמת הליכי החקירה. את הבדיקה ערך עבור הליגה משרד עורכי הדין הניו יורקי וכטל ליפטון, לאחר שדיווחיו של העיתונאי פבלו טורה הובילו לפתיחת החקירה. החוקרים קבעו כי הקליפרס יצרו עבור לנארד הזדמנויות הכנסה מחוץ למגרש באמצעות ארבע חברות, Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ו-Lockton Insurance. לפי הדוח הרשמי, הקבוצה גרמה לאותן חברות להתקשר בהסכמים עם לנארד, תוך שהציעה להן במפורש פעילות עסקית עם המועדון. עוד נמצא כי הקליפרס שילמו הוצאות אישיות עבור השחקן ונציגיו.

עוד באותו נושא משבר כלכלי? שחקן ה-NBA לשעבר מוכר את תכולת ביתו חדשות סרוגים

בדיווחיו של טורה נטען כי באלמר מימן חלקית את Aspiration Partners, חברה שעסקה בנטיעת עצים ובהמשך נסגרה. החברה חתמה לכאורה על הסכם בסך 28 מיליון דולר עם החברה האישית של לנארד, KL2 Aspire. לפי הדיווח, ההסכם אפשר לשחקן לקבל תשלום גם בלי לבצע עבודה בפועל, וכלל סעיף שלפיו העסקה תבוטל אם יעזוב את הקליפרס.

קומישינר ה-NBA אדם סילבר מסר כי הוא מאוכזב עמוקות מהפרות הכללים ומהכשלים שנמצאו במועדון. לנארד לקח אחריות על טעויות בשיקול הדעת של מקורביו, אך הכחיש שידע על כוונה לעקוף את תקרת השכר.

הקליפרס הודיעו כי ייאבקו בממצאים במסגרת בוררות. במועדון דחו את העונשים וטענו כי החקירה הייתה מוטה ונועדה להצדיק מסקנה שנקבעה מראש.