נתניהו חושף עסקה בלבנון: גופות ההנהגה היהודית תמורת עצורים

ראש הממשלה נתניהו התייחס לדיווחים על שחרור של חמישה עצורים לבנוניים המוחזקים בישראל חזרה אל לבנון, וחשף כי מדובר במחווה של רצון טוב המתקיימת כחלק מהמגעים בין הצדדים, לאחר שורה של פעולות משותפות בין לבנון וישראל לאיתור גופותיהם של ההנהגה היהודית הוותיקה בלבנון, המאמצים לאיתורם נמשכים.

על פי הודעת ראש הממשלה: "במסגרת המשא ומתן עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור".

"בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון".

בנוסף, הסביר ראש הממשלה כי העצורים אינם חברי ארגון טרור, ואין עוד סיבה להחזיקם: "בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה״ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל".

מלשכת ראש הממשלה הוסיפו כי הוא עוסק בנושא באופן עמוק וממושך מאז כהונתו כשגריר ישראל באו"ם, וכי העצורים המשוחררים הם חלק ממחוות הערכה למאמץ המשותף עם לבנון.