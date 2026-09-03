משבר כלכלי? שחקן ה-NBA לשעבר מוכר את תכולת ביתו

דמותו של ווסט מעטרת עד היום את לוגו הNBA ( Michael Berlfein / Shutterstock.com )

שחקן ה־NBA לשעבר מייק מוסקאלה מכר לאחרונה את ביתו בקאנון פולס שבמינסוטה, והשבוע נחשפו כמה מהפריטים החריגים שהעמיד למכירה יחד עם תכולת הבית. לצד ציוד מתקופתו בליגה ומזכרות ספורט, נמצאו גם מנורת צב, גרביים ממשחקים וקופת חיסכון יוצאת דופן.

מוסקאלה שיחק במשך עשר שנים ב־NBA ועבר בשבע קבוצות שונות. הוא נבחר בסיבוב השני של הדראפט לאחר ששיחק באוניברסיטת באקנל, וכיום משמש עוזר מאמן בפיניקס סאנס תחת המאמן ג'ורדן אוט. לפי אתר BroBible, אחד הפריטים שעוררו עניין הוא מנורת שולחן מזכוכית בצורת צב. המכירה שלה החלה ב־20 באוגוסט במחיר של חמישה דולרים בלבד, אך ההצעות עליה הגיעו ל־185 דולר. פריט נוסף הוא קונסולת Nintendo Virtual Boy משנת 1995, הכוללת בקר ושני משחקים. הקונסולה, בעלת התצוגה הסטריאוסקופית האדומה, הופסקה כשנה לאחר השקתה והפכה לפריט יוצא דופן בהיסטוריה של נינטנדו. במכירה הוצע גם סקסופון אלטו ישן של חברת CONN, יחד עם מעמד. לפי תיאור הפריט, הסקסופון מראה סימני גיל ושימוש, חלק אחד בו דורש תיקון ונראה כי חסר בו רכיב נוסף.

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בין פריטי הספורט ניתן למצוא אוסף של 14 זוגות גרביים שנלבשו במשחקי NBA. לצד הגרביים הועמדו למכירה פריטי ציוד נוספים מתקופות שונות בקריירת הכדורסל של מוסקאלה.

עוד הוצעו משחק הקופסה Black Wall Street במהדורה השנייה, שנותר חדש ובאריזתו המקורית, וקופת חיסכון מקרמיקה בצורת חזיר. לקופה ארבעה צדדים, שכל אחד מהם מציג הבעת פנים אחרת, אך אין לה פקק בתחתית ולכן היא משמשת בעיקר כפריט נוי.

פריט נוסף הוא תיק נסיעות שצויר ביד בדמותו של סופר מריו. התיק הוצג בתחילה כתיק מקורי של מותג היוקרה Maison Goyard, אך לאחר שהועלתה טענה כי מדובר בחיקוי, ערכו ירד. גם הרוכסן שלו דורש תיקון.