יורם שפטל מעריך: זה מה שיקרה אם הימין יקבל 62 מנדטים

ועדת הבחירות ( (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) )

עורך הדין יורם שפטל, התייחס היום (חמישי) בערוץ 14, לתרחישים האפשריים במקרה בו הימין ינצח, ואמר: "אם המחנה הלאומי יסיים את הבחירות עם יותר מ-62 מנדטים, אני צופה שליברמן יצטרף".

נזכיר כי יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הוא זה שפירק בעבר ממשלה ימנית, בשל אי הסכמה סביב חוק הגיוס, מה שהוביל בסופו של דבר למספר מערכות בחירות. בנוסף, נזכיר כי בכל השנים האחרונות, ליברמו תקף את נתניהו שוב ושוב, טען כי הוא חייב ללכת הביתה ואף הדגיש "יתהפך העולם - אני לא אשב עם נתניהו".

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אמש, השתתף ליברמן בוועידה של ווינט ונשאל האם יש סיכוי שהוא יתאחד עם גדי אינזוקט. בתגובה הוא השיב שאין סיכוי.

בתשובה לשאלה מדוע, הוא ענה: "בניגוד אליו אני מדבר ברור. יש לו עמדה מעורפלת, זה לא מקובל עליי. העמדה הזאת, הניסוח המעורפל מאוד של גדי לא מקובל עליי כשאומרים - 'אתה פוסל ישיבה עם נתניהו?', 'לא, לא פוסל'". לדבריו, הוא ינסה "להוריד את איזנקוט מהעץ של ישיבה עם נתניהו ופטור מגיוס ל-4.5 אלף חרדים".

ליברמן הסביר כי לדעתו "בנפרד, לא גלעד (ארדן) ולא חילי (טרופר) ולא בני גנץ לא יעברו אחוז החסימה, אבל הם יכולים לגרור מהגוש 4-3 מנדטים ולכן כרגע במאמץ עליון חייבים להשקיע בקליטה, באיחוד או בסידור של כל הגוש". על האיחוד עם איזנקוט אמר כי "אין שום אפשרות כי יש הבדל, יש פער משמעותי. בניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור.