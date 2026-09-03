אחרי 14 שנה: ח"כית נוספת מ'יש עתיד' פורשת

יאיר לפיד ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

חברת הכנסת קארין אלהרר, מ'יש עתיד', הודיעה היום (חמישי) על פרישה מהכנסת, והיא לא תתמודד בבחירות הבאות.

אלהרר נפרדה מחבריה ב'יש עתיד' בפוסט ארוך, ובו היא סיכמה את שנותיה כחברת המפלגה: "חברים ושותפים יקרים, כן כן, הגיע גם תורי להוציא הודעה דרמטית. לפני 14 שנים יאיר לפיד צירף אותי לרשימת המקימים של יש עתיד ופתח לי דלת לעולם הפוליטי המסעיר ועל כך אוקיר לו תמיד את תודתי. יאיר היה ועודנו חבר ושותף, מנהיג אמיתי שרואה אנשים בגובה העיניים ושטובת המדינה תמיד לנגד עיניו. הייתי שותפה להקמת מפלגת המרכז הכי טובה שיש. ובמהלך השנים הייתי בקואליציה ובאופוזיציה, כיהנתי כיו״ר ועדות בכנסת, כשרת האנרגיה והייתי שותפה למהלכים לאומים ובינלאומיים. קידמתי חקיקות משמעותיות לילדים וצעירים בסיכון, לקידום זכויות נשים. הכרתי ושיתפתי פעולה עם חברים לדרך שהם באמת הכי טובים ומחוייבים לשינוי ותיקון המדינה".

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עוד כתבה אלהרר: "אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי ולאחר התייעצות עם משפחתי לעבור הלאה לאתגר חדש ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה.

אני נשארת ביש עתיד כי יש עתיד היא המפלגה והבית הפוליטי שלי ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות בו אתרום ואלחם איתכם. אז קודם כל תודה לכל האנשים שפגשתי בדרך, לח״כים המצויינים, למטה השטח המפואר שלנו, לפעילים שלא מתעייפים ולכל מי שהיה חלק בדרך.

תם אבל לא נשלם. לכו, תנו בראש וננצח את הבחירות הכי חשובות שיש ותביאו את התיקון. אזרחי המדינה סומכים עליכם".