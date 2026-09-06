מהדר גלרון ועד גיל ריבה: פסטיבל "פותחים במה" חוזר

פסטיבל "פותחים במה" ע"ש ג'ני ברנדס, פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית חדשה, יתקיים בסוף החודש בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר. את הפסטיבל יפתח המחזמר "הרגלים מגונים", מאת איש התקשורת גיל ריבה, המבוסס על ספרו האוטוביוגרפי וחושף סודות מעברו.
שש קריאות מבוימות ו"טעות בליהוק"
בהמשך הפסטיבל יעלו: "קריוקי" - עיבוד בימתי מאת שלומית ארנון וליאת פישמן לני לסרט זוכה הפרסים. "להתפלל עם העבריינים" מאת רחל קשת - מחזה על משפחה המתמודדת עם מעשי בנה נער הגבעות. "ברית כרת" מאת טום סלמה - אלמן צה"ל שנלחם מול הממסד על מנת לגייר את בנו התינוק, לאחר נפילת בעלו. "סטיקי" מאת עליזה חנוביץ - עולה חדשה מארצות הברית מחפשת אחר הגבר הישראלי האידיאלי. "העומדים מהצד" מאת דניאל רבנר.
יחתום את הפסטיבל המופע "טעות בליהוק", בהשתתפות שחקניות ושחקני בית ליסין. בסיום הפסטיבל יוענק פרס המחזאי המצטיין, שייקבע על ידי חבר שופטים של אנשי מקצוע מתחום התיאטרון.
מעל 300 מחזות
פסטיבל "פותחים במה" הוא הפסטיבל הראשון שקם בארץ למחזאות ישראלית חדשה ומתקיים זו השנה ה-28, בניהולו האמנותי של אבישי מילשטיין. הפסטיבל נוצר כחלק מהחזון האמנותי של בית ליסין לקדם מחזאות ישראלית ולעודד יוצרים צעירים, והוא משמש לאורך שנים כקרש הקפיצה המבוקש ביותר למחזאים בתחילת דרכם.
מעל 300 מחזות נכתבו והועלו במסגרת הפסטיבל, ביניהם השלאגרים הגדולים וזוכי פרסי התיאטרון "מקווה" מאת הדר גלרון, "החולה ההודי" מאת רשף לוי, "תה" מאת רוני פינקוביץ' ז"ל, "המוגבלים" מאת גורן קורן, "קיר זכוכית" מאת אורן יעקובי, "נדל"ן" מאת רוני קובן, "הגלולה" מאת רוני סיני, "בבצ'יק" מאת יהונתן אינדורסקי, "החופש של ג'קי" מאת חנית גולי, "דתילונים" מאת טל צ'רנובסקי וטל אידיסיס, "חנאל ומכבית" מאת אושרית סרוסי וחן רוטמן.
בית הספר למחזאות
במסגרת הפסטיבל יתקיים אירוע סיום המחזור ה-16 של בית הספר למחזאות של תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר וסדנאות הבמה, שבו יוקראו קטעים מתוך המחזות שנכתבו במסגרת הסדנה השנה.