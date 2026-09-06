מהדר גלרון ועד גיל ריבה: פסטיבל "פותחים במה" חוזר

פסטיבל "פותחים במה" ע"ש ג'ני ברנדס, פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית חדשה, יתקיים בסוף החודש בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר. את הפסטיבל יפתח המחזמר "הרגלים מגונים", מאת איש התקשורת גיל ריבה, המבוסס על ספרו האוטוביוגרפי וחושף סודות מעברו.

שש קריאות מבוימות ו"טעות בליהוק"

בהמשך הפסטיבל יעלו: "קריוקי" - עיבוד בימתי מאת שלומית ארנון וליאת פישמן לני לסרט זוכה הפרסים. "להתפלל עם העבריינים" מאת רחל קשת - מחזה על משפחה המתמודדת עם מעשי בנה נער הגבעות. "ברית כרת" מאת טום סלמה - אלמן צה"ל שנלחם מול הממסד על מנת לגייר את בנו התינוק, לאחר נפילת בעלו. "סטיקי" מאת עליזה חנוביץ - עולה חדשה מארצות הברית מחפשת אחר הגבר הישראלי האידיאלי. "העומדים מהצד" מאת דניאל רבנר.

יחתום את הפסטיבל המופע "טעות בליהוק", בהשתתפות שחקניות ושחקני בית ליסין. בסיום הפסטיבל יוענק פרס המחזאי המצטיין, שייקבע על ידי חבר שופטים של אנשי מקצוע מתחום התיאטרון.