"ברוכים הבאים לגדוד גפן. אין כניסה לנשים"

סערת הפרדמיקית בגבעתי עוד לא שככה ולידי סרוגים הגיע תיעוד מבית הספר לקצינים בו נתלה שלט "אין כניסה לנשים".

השלט נתלה בכניסה לגדוד גפן - גדוד ההשלמה החיילית למקצועות החי"ר - החלק השני בקורס הקצינים המיועד רק לחטיבות החי"ר (צנחנים, גולני וכו') - יחידות שאין בהם לוחמות - בניגוד למשל לגדודים כמו קרקל.

יש לציין כי בשבועות האחרונים התארחו בבה"ד 1 צוערי קורס קציני חי"ר של חטיבת החשמונאים - החטיבה החרדית - שהגיעו לסק"ם (סדרת הקרב המשולבת), בעוד את שאר הקורס הם עושים בבסיס אחר.

גורמים בבסיס, חשבו כי השלט נתלה לכבוד בואם של הצוערים החרדים וכדי למנוע כל אינטרקציה בין חיילי החטיבה לבין בנות.