הקיצוניים ניצחו: בית הקפה הירושלמי ייסגר בשבת

קפה בסמטה ( צילום: אורן בן חקון )

הנהלת בית הקפה הירושלמי "קפה בסמטה" הודיעה היום (חמישי) כי העסק יפסיק לפעול בשבתות החל מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום כחודשיים שבהם המקום הפך לזירת מאבק ולמוקד חיכוך מול מפגינים חרדים.

בית הקפה, המנוהל על ידי ארגון "יהודים למען ישוע", פעל בסופי שבוע מתוך רצון לספק מענה לתושבים החילונים בירושלים. אלא שהמחאות שנערכו במקום הסלימו לאירועי אלימות וונדליזם. בעקבות ההסלמה החליטה הנהלת בית הקפה להפסיק את הפעילות בשבתות, במטרה להנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לאזור. אלי בירנבאום, מנכ"ל ארגון "יהודים למען ישוע", הסביר את ההחלטה ואמר: "זו החלטה קשה וכואבת שנובעת מתוך אחריות עמוקה ללקוחותינו, לאמונה שלנו ולחברה הישראלית כולה". בירנבאום הוסיף: "בית הקפה הפך במהלך החודשים האחרונים למוקד של חיכוך וסכנה, מציאות המנוגדת לזהותנו כיהודים המאמינים בישוע ולאמונתנו באהבת האחר, בכבוד ובקירוב בין אנשים, גם מול מי שמתנגד לנו". עוד לפני שהתקבלה ההחלטה, תיאר בירנבאום את ההתלבטות סביב הפעלת המקום בסופי השבוע. לדבריו, תושבים רבים בעיר ביקשו מבית הקפה לפעול גם בשבת.

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"התלבטנו עמוקות האם לפתוח בשבת או לא, קודם כל. הרבה ירושלמים ביקשו שנפתח בשבת", סיפר. לדבריו, התושבים אמרו: "זה חשוב לנו, חסרים לנו מקומות כאלה. לא רוצים לעזוב את העיר ורוצים לנהל את השבת כפי שאנחנו אוהבים".

בירנבאום הודה למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים על התמיכה שקיבל בית הקפה. לדבריו, המטרה כעת היא להחזיר את "קפה בסמטה" להיות מקום רגוע של קפה, תרבות והידברות.

בהתאם להחלטת ההנהלה, הפעילות בשבתות תופסק כבר מהשבת הקרובה. בית הקפה ימשיך לפעול בשאר ימות השבוע.