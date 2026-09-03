נטישה? טראמפ מקדם את סוריה ומשאיר את ישראל מאחור

הנשיא טראמפ פרסם לפני זמן קצר פוסט ברשתות החברתיות, בו חגג הנשיא את האפשרות כי צינור נפט שיעבור בין עיראק וסוריה, יהווה את התחליף למצרי הורמוז הנמצאים בקו הכוונות האיראני.

אך ייתכן כי ההודעה של טראמפ, בה שיתף בחגיגיות מאמר על המסדרון המסחרי הפוטנציאלי, עלולה לסמן שינוי כיוון מדאיג מבחינת מדיניות האנרגיה וקידום האינטרסים מצד הבית הלבן.

על פי התוכנית, שמקודמת על ידי השלטונות הסוריים בשיתוף עם חברות שברון האמריקאית, וכבר קיבל את תמיכתו של הנשיא טראמפ, צינור נפט יוקם בין באסרה שבמזרח עיראקעל העיר בניאס במערב סוריה, על חופי המזרח התיכון.

הדבר עלול לסמן שינוי משמעותי במדיניות הכלכלית-מדינית אותה מנסה טראמפ לקדם, שכן תוכנית זו מהווה תחרות אפשרית אל מסדרון 'מסילת השלום' אשר קודם על ידי ארצות הברית והיה אמור לחבר בין הודו, איחוד האמירויות, סעודיה, דרך ישראל ומשם לאיחוד האירופאי.

גם אם מדובר בפרויקט נפרד ולא הסתה של הפרויקט המתוכנן, ייתכן כי הדבר מאותת על פניה אפשרית של הממשל אל מדיניות אזורית שונה מבעבר, וייתכן כי טראמפ רואה במסדרון 'מסילות השלום' פרויקט מת, כאשר סעודיה מסרבת בתוקף לאפשר לקו לעבור דרך ישראל, כל עוד זו לא מקימה מדינה פלסטינית.