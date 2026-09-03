בית"ר ירושלים בדרך לאבד את שחקנה הזר 

לקראת סגירת חלון ההעברות, בבית"ר ירושלים ממשיכים היום (חמישי) להכין את הסגל לעונה הקרובה, ובמקביל פועלים להיפרד משחקנים שנדחקו לקצה הסגל. לפי דיווח בישראל היום, עירוני טבריה מעוניינת לצרף את הקשר האחורי איילסון טבארש.

הקבוצה הצפונית מוכנה לשאת בשכרו של השחקן מקייפ ורדה במהלך העונה הקרובה. גם בבית"ר ירושלים נתנו את הסכמתם למהלך, כך שהמכשול העיקרי בדרך להשלמת העסקה הוא החלטתו של טבארש.

למרות שחלון ההעברות כבר נסגר במגוון מדינות באירופה והאפשרויות העומדות בפניו מצטמצמות, הקשר עדיין מאמין כי יוכל לקבל הצעה ממדינה אחרת. בשל כך הוא מעוניין להמתין להתפתחויות נוספות לפני שיסכים לעבור לעירוני טבריה.

בקבוצה הצפונית ממשיכים בשלב הזה להמתין להחלטתו. הצוות המקצועי של עירוני טבריה מאמין בטבארש וסבור כי הקשר האחורי יוכל לתרום לקבוצה במאבקי התחתית הצפויים לה במהלך העונה הקרובה.

בהנהלת טבריה מעריכים כי ככל שיתקרב מועד סגירת חלון ההעברות בישראל, האפשרויות שיעמדו בפני השחקן יצטמצמו עוד יותר. בקבוצה מאמינים כי בסופו של דבר הוא יסכים להצעה ויצטרף לשורותיה.