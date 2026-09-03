הרב לבנון חולק על הרב אבינר: "אפשר להצביע ליוסף חדאד"

רב המועצה האזורית שומרון, הרב אליקים לבנון, התייחס בראיון לרשת ב' לדבריו של הרב שלמה אבינר, שקרא שלא להצביע למפלגת "עמך ישראל" בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר, בשל הצבתו של יוסף חדאד במקום השני ברשימה.

הרב לבנון חלק על עמדתו ההלכתית של הרב אבינר ואמר: "אני לא בעד להצביע למפלגות קטנות, אבל הלכתית - מותר להם, ואפשר להצביע ליוסף חדאד".

כזכור, הרב אבינר הצית סערה כשנשאל האם מבחינה הלכתית ניתן להצביע למפלגה שבה המועמד במקום השני הוא גוי, והשיב: "בוודאי שלא". לדבריו, אף שמותר להתייחס לגוי באופן חיובי, "אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה".

כאשר נשאל האם הדברים נכונים גם במקרה של "חסיד אומות העולם", השיב הרב אבינר: "גם חסיד אומות העולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. הוא יכול להיות אזרח פרטי, אבל הוא לא יכול להיות מנהיג".