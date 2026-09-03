הטייסים האיראנים שנהרגו בתקיפה ( ללא )

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים פרסמה הבוקר (חמישי) כי שלושה טייסים של צבא איראן נהרגו במהלך תקיפה אמריקאית שהתרחשה לפני שני לילות. ההודעה מגיעה על רקע הסלמה מתמשכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר ארצות הברית חידשה לאחרונה תקיפות ישירות על אדמת איראן לאחר כחודש של הפסקה.

דובר צבא איראן מסר כי "במהלך פעולה של צבא הטרור האמריקאי נגד מדינתנו, שהתרחשה לפני שתי לילות, שלושה טייסים של צבא איראן נהרגו". על פי הפרסום האיראני, מדובר בטייסים מוג'תבא באקרי וחאמד אוכטי, שניהם שירתו בחיל הים האיראני, ובטייס חוסין מהדוויאן מחיל האוויר. התקיפה האמריקאית שבה נהרגו הטייסים מתיישבת על קו הזמן של חידוש הפעילות הצבאית האמריקאית כנגד איראן. כזכור, לאחר כחודש של מעבר ללחימה כלכלית והימנעות מהתנגשות ישירה, ארצות הברית ביצעה תקיפות כנגד כוחות איראניים על אדמת המדינה, במסגרתן הותקפו משגרי טילים וכוחות באי לארכ דרומית לחופי איראן. על פי דיווחים מהימים האחרונים, מטוסי קרב אמריקאיים תקפו מספר יעדים איראניים, כאשר גורמים במערכת הביטחון האמריקאית מסרו כי התקיפות כוונו כנגד אתרי שיגור טילים שהיו בשלבי הכנה מתקדמים לשיגור טילים מפזרי מוקשים אל מי מצרי הורמוז. ההודעה האיראנית על מותם של שלושת הטייסים מספקת כעת אישור רשמי לכך שהתקיפות גבו מחיר בדם.

טראמפ ( שאטרסטוק )

המתיחות בין שתי המדינות הגיעה לשיא בימים האחרונים, כאשר איראן המשיכה בשיגורי טילים כנגד מטרות אמריקאיות במזרח התיכון. משמרות המהפכה טענו כי במסגרת מבצע 'רעם' תקפו מערכות תקשורת לוויינית בבסיס אל מינהד באיחוד האמירויות, מחסני ציוד ומטוסי קרב בבסיס אל ג'בר בכווית, ומערכות רדאר שנפרסו לאחרונה במרחב.

בוושינגטון, הנשיא דונלד טראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן, תוך הפעלת לחץ כלכלי כבד על טהרן במקום מערכה צבאית רחבה. עם זאת, ארצות הברית אינה ממהרת לצמצם את נוכחותה הצבאית באזור, כאשר שר ההגנה פיט הגסת' האריך את פריסת כ-50 אלף חיילים, 19 ספינות מלחמה ומערכות הגנה אווירית במזרח התיכון עד שנת 2027.

גורמים בממשל האמריקני מסרו כי גם אם תוכרז הפסקת אש רשמית, הכוונה היא להמשיך במידת הצורך בפעולות צבאיות נקודתיות שנועדו לצמצם את האיום האיראני על ספינות באזור מצר הורמוז. המסר האמריקני ברור: וושינגטון תמשיך להגן על האינטרסים שלה באזור, גם אם הדרך המועדפת כעת היא לחץ כלכלי ולא מלחמה מלאה.