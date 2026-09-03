עימות חריג וחריף בין אוריך לפלדשטיין: "אתה משקר!"

יונתן אוריך ואלי פלדשטיין ( (צילום: נעם ריבקין ויהושוע יוסף,,פלאש 90) )

עימות סוער בין יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, לבין אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר התרחש. העימות נמשך שמונה דקות בלבד, אך כלל צעקות וחילופי האשמות סביב השאלה מה ידע אוריך על המסמך הסודי ומה היה חלקו בהעברתו לפרסום בעיתון הגרמני בילד כך פורסם אמש (רביעי) בחדשות 12.

העימות נערך באפריל 2025, לאחר מעצרו של אוריך בפרשת קטארגייט. באותו שלב פלדשטיין כבר היה נאשם, לאחר שכתב האישום נגדו ונגד ארי רוזנפלד הוגש בנובמבר 2024. לפי חומרי החקירה, קיום העימות הצריך אישור מיוחד של היועצת המשפטית לממשלה ושל פרקליט המדינה. במרכזו עמדה סתירה מהותית בין גרסאותיהם של אוריך ופלדשטיין בנוגע למסמך שנאסר לפרסום על ידי הצנזורה. פלדשטיין טען כי קיבל את המסמך מרוזנפלד בקריה ונסע איתו לכנסת. כשנשאל אם אוריך ראה אותו, השיב: "כן. יונתן אוריך החזיק את המסמך ביד". לדברי פלדשטיין, אוריך גם ידע שהמסמך הגיע ממקור באמ"ן ואישר להעבירו לשרוליק איינהורן, שכונה בהתכתבויות "החסיד". פלדשטיין אמר: "אם יונתן אוריך לא היה מאשר לי להעביר את המסמך הזה לשרוליק איינהורן, לא הייתי מעביר לו". לדבריו, מטרת העברת המסמך הייתה פרסומו בבילד. אוריך הכחיש את גרסתו של פלדשטיין ואמר לחוקרים: "פעם ראשונה שאני ראיתי את המסמך המדובר הייתה כאן, בחדר הזה". בהמשך הוסיף: "ולא ידעתי מה המקור שלו, וקראתי אותו פה פעם ראשונה. אני לא מבין למה משקרים?!".

עוד באותו נושא דיווח: המעבר של טלי גוטליב לבן גביר מתקרב לסיכום חדשות סרוגים

בשלב הזה הפכה הסתירה לעימות ישיר. פלדשטיין הטיח באוריך: "זה ממש לא שקר. זה אני. זה אני משקר?! תסתכל עליי ותגיד שאני משקר". אוריך השיב: "למה אתה משקר?", ובהמשך אמר: "זה לא עוזר לך. זה רק פוגע בי. אני במעצר בגלל השקרים האלה. רק בגלל זה".

פלדשטיין המשיך להתעקש על גרסתו ואף ניסה לשחזר כיצד אוריך ראה לטענתו את המסמך. החוקרים התערבו ולבסוף הוציאו אותו מהחדר.

לאחר יציאתו אמר אוריך: "שבוע אני לא רואה את הבת שלי בגלל השקרים שלו", קם והעיף את הכיסא. בתגובה אמר לו החוקר: "הוא לא משקר".