דיווח: המעבר של טלי גוטליב לבן גביר מתקרב לסיכום

התקדמות משמעותית נרשמה היום (חמישי) במגעים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, בנוגע להעברת חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית.

לאחר השיחות בין הצדדים, מטפלים כעת בנושאים הטכניים הנדרשים מול ועדת הבחירות. המהלך עדיין נמצא בשלבי טיפול, אך המגעים בין נתניהו לבן גביר התקדמו באופן משמעותי.

ההתפתחות מגיעה לאחר שאתמול פנה בן גביר לליכוד ולראש הממשלה והציב בפניהם דרישה ברורה בנוגע לעתידה הפוליטי של גוטליב. על פי הדיווח של עמית סגל, השר לביטחון לאומי אמר כי אם בליכוד מעוניינים "לשחרר" את גוטליב, עליהם לעשות זאת בהקדם.

בן גביר אף הבהיר כי הוא נדרש לקבל החלטה לקראת גיבוש רשימת עוצמה יהודית ואמר: "אחרת, אצטרך להודיע למועמדים על מיקומם ברשימה".

עוד קודם לכן דווח על מגעים מתקדמים בין גוטליב לבין יו"ר עוצמה יהודית. על פי הדיווח של דפנה ליאל, בן גביר מעוניין לצרף את חברת הכנסת למפלגתו, אך הציב תנאי שלפיו המהלך יוכל להתקדם רק לאחר שגוטליב תעזוב באופן רשמי את הליכוד או תופרש ממנו.

גם גוטליב עצמה התייחסה לאפשרות המעבר. בריאיון לכאן רשת ב' אמרה: "אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מ'עוצמה יהודית', ואשקול אותה בכובד ראש".

גוטליב, הממוקמת במקום ה־20 ברשימת הליכוד, הוסיפה: "אני חייבת לבוחרים שלי לשקול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי. ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, והוא גם לא ישים אותי שום שרה או יושבת ראש ועדה חשובה".

כעת, לאחר ההתקדמות במגעים בין נתניהו לבן גביר, נותר להסדיר את הסוגיות הטכניות הנוגעות למהלך מול ועדת הבחירות.